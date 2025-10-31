PAW PATROL RESCUE WHEELS: CHAMPIONSHIP esce oggi

Oggi, Outright Games, il principale editore di intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Nickelodeon, lancia ufficialmente PAW Patrol Rescue Wheels: Championship è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Questa versione porta in vita gli amatissimi cuccioli di salvataggio nella loro prima avventura di corse di monster truck.

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship espande il mondo di PAW Patrol® con un roster dinamico di personaggi, tra cui Roxi, Boomer e il sindaco Humdinger, che appaiono come personaggi giocabili per la prima volta. Con immagini e personaggi fedeli alla serie TV, i fan possono immergersi completamente nell'universo di PAW Patrol mentre guidano iconici monster truck su 12 emozionanti piste e tre arene, tra cui Adventure Bay, Scallywag's Island, la Montagna e Foggy Bottom.

I piloti possono eseguire acrobazie e trick a mezz'aria per ottenere potenziamenti, sbloccare mosse speciali e raccogliere dolcetti per cuccioli e oggetti speciali per ottenere un vantaggio in ogni gara ad alta velocità. La nuovissima modalità Arena aggiunge un tocco coinvolgente, spostando l'attenzione dalle corse alla raccolta e all'esplorazione. Con sfide Arena, tornei Pup Cup e piste migliorate, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship si basa sulla formula di base delle corse con una nuova varietà e nuovi entusiasmanti modi di giocare.

Progettato con l'accessibilità al centro, il gioco presenta controlli intuitivi adatti a bambini dai tre anni in su, pur offrendo profondità attraverso abilità uniche dei personaggi, nuove modalità e funzionalità migliorate che premiano il gameplay strategico. Le famiglie possono anche gareggiare insieme in modalità cooperativa locale, creando esperienze divertenti per i giocatori più piccoli, i genitori e i fratelli maggiori.

"Siamo entusiasti di portare l'esperienza di corsa dei monster truck di PAW Patrol alle famiglie di tutto il mondo", ha dichiarato Stephanie Malham, Amministratore Delegato di Outright Games. "L'aggiunta di personaggi amati come Roxi, Boomer e il Sindaco Humdinger, unita alle nostre meccaniche di corsa accessibili ma entusiasmanti, rende l'esperienza di gioco divertente per i fan di PAW Patrol di tutte le età."

Dal suo lancio nel 2013, PAW Patrol – prodotto da Spin Master Entertainment, trasmesso su Nickelodeon e in streaming su Paramount+ – è diventato uno dei franchise prescolari più popolari al mondo. Con nuove stagioni, spin-off ed esperienze interattive, i cuccioli continuano a ispirare i bambini di tutto il mondo.

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship è disponibile da oggi su tutte le principali console e PC. Per saperne di più, visita OutrightGames.com