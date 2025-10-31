Avinox - luce anteriore per e-Bike
L'innovatore delle e-Bike, Avinox, lancia la sua nuova luce anteriore. Si integra perfettamente nell'ecosistema Avinox, con controllo completamente wireless
Amflow è il primo partner a offrire ai ciclisti la nuova luce anteriore Avinox: compatta, leggera e integrata nel sistema Avinox
Avinox, azienda innovativa nel settore delle e-bike e creatrice del pluripremiato sistema di propulsione Avinox, presenta ufficialmente la nuova luce anteriore Avinox, un accessorio ultra-compatto progettato per garantire massima visibilità e integrazione totale con le e-bike dotate di motore Avinox.
Con un peso di soli 105 g e dimensioni di 69 x 53 x 51 mm, la luce anteriore Avinox è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni pensata per rider che vogliono potenza, leggerezza e funzionalità avanzate. Si tratta inoltre del primo accessorio ufficiale lanciato dal marchio dopo il debutto a Eurobike 2024.
Per il lancio, Avinox ha scelto Amflow come partner esclusivo, permettendo ai ciclisti Amflow di essere i primi ad accedere al nuovo accessorio.
Una collaborazione strategica tra Avinox e Amflow
“Avinox continua a portare innovazione nel mondo delle e-bike”, afferma Ferdinand Wolf, Product Experience Director di Avinox. “Il peso è un fattore chiave quando si tratta di accessori per e-bike, e siamo certi che la leggerezza della nostra luce anteriore sorprenderà i ciclisti. Siamo orgogliosi di collaborare con Amflow per questo lancio e non vediamo l’ora di ampliare ulteriormente la nostra linea prodotti.”
Caratteristiche principali della luce anteriore Avinox
Integrazione completa con il sistema Avinox
La luce anteriore Avinox è interamente integrata nel sistema di guida Avinox:
Funzionamento wireless tramite doppi controller
Nessun cavo a vista
Alimentazione diretta dalla batteria Avinox ad alta capacità
Risultato: una bici più pulita, ordinata e sempre pronta per affrontare qualsiasi percorso.
Design ultraleggero e compatto
Peso: 105 g
Corpo aerodinamico in lega di magnesio e alluminio
Struttura con alette per una dissipazione del calore efficiente
Un design elegante e funzionale, compatibile con un’ampia gamma di telai e setup.
Controllo del fascio luminoso con un solo tocco
Grazie ai controller wireless Avinox, il ciclista può:
Alternare abbaglianti / anabbaglianti senza staccare le mani dal manubrio
Mantenere sempre la massima sicurezza in ogni situazione
Perfetta per trail notturni, percorsi montani o spostamenti urbani.
Illuminazione potente e uniforme
Dotata di LED ad alta densità, la luce anteriore Avinox offre:
Fino a 1200 lumen in modalità abbagliante
Fascio luminoso mirato e a lungo raggio
Riflettore interno ottimizzato per una distribuzione uniforme della luce
Visibilità potenziata anche sui terreni più tecnici.
Costruita per ogni condizione meteo
La luce è certificata IP56 e dispone di:
Alloggiamento in lega aeronautica
Sigillatura avanzata contro pioggia, fango e sabbia
Un accessorio affidabile anche nelle uscite più impegnative.
Disponibilità e configurazioni
La Amflow PL è la prima e-bike equipaggiata con la luce anteriore Avinox.
La luce è disponibile da oggi in mercati selezionati sul sito ufficiale amflowbikes.com.
Combo luce anteriore intelligente Amflow (incluso nella confezione):
1 luce anteriore Avinox
1 adattatore per montaggio su attacco manubrio
1 vite di regolazione dell’angolo
4 distanziatori
2 viti di montaggio del telaio
2 passacavi
2 spine per porte via cavo
2 viti di bloccaggio del passacavo
Per maggiori informazioni, visita: https://www.amflowbikes.com/product/amflow-smart-front-light-combo
