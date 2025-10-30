LG E UBISOFT PORTANO JUST DANCE NOW SUGLI SMART TV LG

LG E UBISOFT PORTANO L'ICONICO GIOCO JUST DANCE NOW SUGLI SMART TV LG

Grazie a questa partnership, gli utenti potranno ballare al ritmo delle hit in vetta alle classifiche musicali, semplicemente accedendo a LG Gaming Portal e utilizzando il telecomando puntatore

LG Electronics me Ubisoft porteranno Just Dance Now, uno dei più celebri videogiochi di musica e danza, sugli Smart TV LG.

Questa collaborazione consentirà di divertirsi e di ballare all’appassionantissimo gioco senza bisogno di console esterne né di controller aggiuntivi e di accedere al vasto catalogo di coreografie offerte dal videogioco per oltre 500 successi musicali selezionati dalla classifica di Billboard.

Il trailer ufficiale verrà presentato alla Paris Games Week 2025. A partire da dicembre 2025, Just Dance Now verrà incluso nell’LG Gaming Portal, disponibile su tutti gli Smart TV LG con sistema operativo webOS22 e successivi, in diversi mercati europei tra cui l’Italia.

Per celebrare il lancio, gli utenti dei TV LG potranno usufruire dell'accesso esclusivo per un tempo limitato a dei contenuti di Just Dance tra cui Money Pull Up, il brano virale con decine di milioni di stream in tutto il mondo.

L’accesso a Just Dance Now sugli smart TV LG sarà gratuito per un periodo di tempo limitato ogni giorno oppure si potrà acquistare un abbonamento o un pacchetto di brani con cui divertirsi senza limiti di tempo, godendosi l’esperienza completa.

Si potrà giocare con amici e famigliari semplicemente utilizzando il telecomando puntatore LG Magic Remote, senza bisogno di controller o console aggiuntivi: grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento, infatti, il telecomando è in grado di catturare con precisione ogni movimento, riflettendolo sullo schermo per un'esperienza fluida e reattiva.

“Ci impegniamo a trasformare LG Gaming Portal in una piattaforma completa per il gaming” ha affermato Chris Jo, responsabile del webOS Platform Business Center della divisione LG Media Entertainment Solution. “Grazie alla collaborazione con partner leader come Ubisoft, ampliamo continuamente la nostra offerta di titoli e di funzionalità avanzate per offrire una varietà di esperienze di gioco coinvolgenti sui nostri Smart TV LG”.