Battlefield Playlist Ufficiale EA

EA MUSIC E BATTLEFIELD STUDIOS LANCIANO LA PLAYLIST UFFICIALE DI BATTLEFIELD, CON ARTISTI DI PRIM'ORDINE, ORA DISPONIBILE IN GIOCO E SU SPOTIFY

Include la musica di artisti pluripremiati, tra cui Limp Bizkit, Bob Dylan, Godsmack, Drowning Pool, Pantera, Snoop Dogg, Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre e altri

Facendo seguito al lancio da record di Battlefield 6, Electronic Arts e Battlefield Studios hanno annunciato la prima playlist ufficiale di Battlefield per Battlefield 6. In uscita insieme alla prima Stagione di Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, la nuova stazione radio in gioco permetterà a chi gioca di vivere Battlefield come mai prima d'ora, con brani iconici di artisti leggendari come Limp Bizkit, Bob Dylan, Godsmack, Drowning Pool, Pantera, Snoop Dogg, Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre e altri ancora. In collaborazione con Spotify, lo studio ha anche curato una playlist ufficiale di Battlefield, che abbraccia l'intera storia della serie, ora disponibile in streaming.

Ascolta la Playlist ufficiale di Battlefield su Spotify

Ora nel gioco sarà possibile scoprire stazioni radio installate nei veicoli delle modalità multigiocatore di Battlefield 6 e REDSEC. Chi possiede la versione Battlefield Pro del Pass battaglia avrà accesso alla stazione radio del Pass battaglia, che include una vasta selezione di brani adrenalinici di artisti leggendari come i Pantera e Dr. Dre. Il resto degli utenti avrà inoltre accesso a stazioni radio di base, con brani su misura che spaziano tra vari generi tra cui rock, pop, rap ed elettronica, aggiungendo una dimensione completamente nuova ai momenti di battaglia epici.

"Ciò che sta accadendo con la musica di Battlefield 6 è già incomparabile", ha dichiarato Steve Schnur, Worldwide Executive, Presidente di EA Music Group. "Dalla colonna sonora cinematografica di Henry Jackman ai contributi esplosivi dei Limp Bizkit, stiamo scoprendo cosa può significare la musica sia per l'ambito videoludico che per quello culturale. Questa playlist porta l'intensità della colonna sonora ancora oltre, elevando il nostro impatto a un livello completamente nuovo."

Battlefield 6 ha già infranto gli schemi collaborando con musicisti iconici, come i Limp Bizkit e la loro reinterpretazione del successo “Break Stuff” presente nel trailer di presentazione del multigiocatore. Sulla scia di questo successo, EA Music ha inoltre collaborato con i Limp Bizkit e con il compositore di Battlefield 6 Henry Jackman per produrre “Battlefield: The After-Party”, una nuova interpretazione del tema iconico di Jackman filtrata attraverso l'energia distintiva della band. La colonna sonora originale di Battlefield 6 è stata poi pubblicata il 10 ottobre, con 23 brani composti da Henry Jackman, oltre a “Making Love To Morgan Wallen” e “Battlefield: The After-Party” dei Limp Bizkit. In sole due settimane dal lancio, la colonna sonora di BF6 ha superato i 20 milioni di riproduzioni in streaming a livello mondiale.

Battlefield 6 è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Il nuovo capitolo Battlefield 6 porta il conflitto a un livello senza precedenti, con nuovissime modalità multigiocatore, una spettacolare campagna da giocare in solitaria, il ritorno di Portal con potenti strumenti di creazione e una serie di miglioramenti che hanno dato vita a un'eccezionale sandbox in cui ogni scontro, veicolo e strategia conduce alla vittoria. Battlefield 6 è disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam®, EA app, Epic Games Store).

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno inoltre pubblicato oggi Battlefield REDSEC, un'esperienza gratuita capace di ridefinire il genere costruita sull'iconico DNA di Battlefield, che propone una nuova e audace interpretazione del genere Battle Royale, un'intensa modalità competitiva a squadre chiamata Guanto d'arme e nuovi modi per sfruttare la potenza di Portal a Fort Lyndon. Le stazioni radio in gioco saranno accessibili in tutte queste esperienze.

Leggi anche Battlefield REDSEC - Analisi del Battle Royale