Liverpool FC entra in Funko Pop!
FUNKO AGGIUNGE LE STAR DEL LIVERPOOL FC ALLA LINEA POP! FOOTBALL
Funko, Inc., marchio leader nella cultura pop, annuncia oggi un'entusiasmante espansione della sua serie POP! Football con l'introduzione di due nuove figure POP! del Liverpool FC, tra cui POP! Alexis Mac Allister e la leggenda Ian Rush.
Le nuove figure in vinile POP! Football del Liverpool FC si uniscono alla collezione esistente di Funko LFC POP! e continuano l'impegno di Funko per essere all'avanguardia nella cultura dei fan sportivi, offrendo ai tifosi modi unici per celebrare i loro sport preferiti.
Le nuove figure POP! Football del Liverpool FC mettono in risalto le leggende e le stelle attuali del club con dettagli iconici. Dalla maestria a centrocampo di Alexis Mac Allister alla leggenda che ha definito la storia del club, Ian Rush, miglior marcatore di tutti i tempi del Liverpool FC, ogni figure POP! è vestita con la classica divisa del Liverpool FC, rendendole un oggetto da collezione imperdibile per i tifosi del Liverpool FC e gli appassionati di calcio.
“Il Liverpool FC è un club iconico nel mondo del calcio, con un'eredità che attraversa generazioni”, ha dichiarato Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy of Funko EMEA. “A seguito della vittoria della scorsa Premier League siamo orgogliosi di rendere omaggio a questo club e al suo straordinario seguito di tifosi, con queste nuove aggiunte alla nostra linea POP! Football, offrendo ai fan modi significativi per esprimere il loro supporto al club che amano”.
Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sulle ultime novità di POP! Football, è disponibile il sito Funko.com