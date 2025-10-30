Liverpool FC entra in Funko Pop!

FUNKO AGGIUNGE LE STAR DEL LIVERPOOL FC ALLA LINEA POP! FOOTBALL

Funko , Inc., marchio leader nella cultura pop, annuncia oggi un'entusiasmante espansione della sua serie POP! Football con l'introduzione di due nuove figure POP! del Liverpool FC, tra cui POP! Alexis Mac Allister e la leggenda Ian Rush.

Le nuove figure in vinile POP! Football del Liverpool FC si uniscono alla collezione esistente di Funko LFC POP! e continuano l'impegno di Funko per essere all'avanguardia nella cultura dei fan sportivi, offrendo ai tifosi modi unici per celebrare i loro sport preferiti.

Le nuove figure POP! Football del Liverpool FC mettono in risalto le leggende e le stelle attuali del club con dettagli iconici. Dalla maestria a centrocampo di Alexis Mac Allister alla leggenda che ha definito la storia del club, Ian Rush, miglior marcatore di tutti i tempi del Liverpool FC, ogni figure POP! è vestita con la classica divisa del Liverpool FC, rendendole un oggetto da collezione imperdibile per i tifosi del Liverpool FC e gli appassionati di calcio.

“Il Liverpool FC è un club iconico nel mondo del calcio, con un'eredità che attraversa generazioni”, ha dichiarato Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy of Funko EMEA. “A seguito della vittoria della scorsa Premier League siamo orgogliosi di rendere omaggio a questo club e al suo straordinario seguito di tifosi, con queste nuove aggiunte alla nostra linea POP! Football, offrendo ai fan modi significativi per esprimere il loro supporto al club che amano”.