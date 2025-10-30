Dalla tasca alla scrivania: i mouse Trust

Dalla tasca alla scrivania: Trust presenta Zylo e Ferro, i nuovi mouse per maggiore velocità e portabilità

Due modelli pensati per chi vuole efficienza e libertà di movimento sulla scrivania

Trust, brand di riferimento per gli accessori digitali, presenta due nuovi mouse pensati per chi cerca produttività e praticità: Ferro Hyperscroll, il mouse multidispositivo ideale per il lavoro su più schermi, e Zylo, il mouse tascabile e pieghevole perfetto da portare sempre con sé. Due dispositivi dalle caratteristiche diverse, entrambi pensati per rendere il lavoro quotidiano più comodo ed efficiente.

Ferro Hyperscroll: il mouse che trasforma il lavoro su più dispositivi

Ferro Hyperscroll è il mouse wireless multidispositivo ideale per chi vuole lavorare in modo produttivo, preciso e senza compromessi sul design. Con uno stile sostenibile e funzionale, Ferro porta il multitasking a un nuovo livello.

La rotella metallica hyperscroll antiscivolo con funzione tilt permette di navigare facilmente in verticale e orizzontale, mentre il sensore ottico e i DPI regolabili da 1000 a 3200 garantiscono movimenti precisi e fluidi. Può connettersi a tre dispositivi contemporaneamente tramite USB-A o Bluetooth, con un semplice pulsante per passare da uno all’altro senza interruzioni.

Completamente wireless, Ferro offre fino a 19 mesi di autonomia* e pulsanti silenziosi per un ambiente di lavoro più tranquillo, con due pulsanti laterali per navigare rapidamente. Realizzato con l’85% di plastica riciclata, unisce sostenibilità, comfort e qualità.

Il mouse Ferro Hyperscroll è disponibile sul sito ufficiale Trust e presso i rivenditori autorizzati nelle colorazioni nera e bianca al prezzo di 29,99€. Durata della batteria basata su utilizzo medio; può variare in base alle condizioni

Zylo: il mouse tascabile sempre con te

Zylo è il mouse wireless pieghevole pensato per chi lavora spesso fuori casa o in movimento. Una volta piegato, è più piccolo di un normale portafoglio e si infila facilmente in tasca o in borsa, diventando un vero alleato tascabile. Quando finisci di usarlo, basta farlo scorrere per spegnerlo: semplice, veloce e pratico.

Zylo utilizza un ricevitore USB-C da 2,4 GHz che si conserva magneticamente all’interno del mouse, garantendo una connessione stabile e immediata. Perfetto sia come mouse principale sia come soluzione di backup, si collega in un attimo ed è subito pronto all’uso. Dotato di batteria ricaricabile integrata, Zylo permette di lavorare fino a 5 mesi con una sola carica* e include il cavo USB-C per ricariche rapide. Il design compatto non sacrifica il comfort: clic precisi e superficie ergonomica rendono ogni utilizzo semplice e naturale, sia alla scrivania sia in mobilità. Il mouse Zylo è disponibile sul sito ufficiale Trust e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 29,99€.