ORA DISPONIBILE: Wreckreation
THQ Nordic e Three Fields Entertainment sono lieti di annunciare l'uscita di Wreckreation, un'esperienza di guida arcade open-world che offre ai giocatori il pieno controllo sia della guida che della creazione. Il gioco è ora disponibile per PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S al prezzo consigliato di $39,99 / €39,99.
Guida, costruisci, distruggi: il tuo mondo, le tue regole In Wreckreation, il mondo appartiene davvero al giocatore. L'innovativo sistema Live Mix del gioco consente di modificare il mondo in qualsiasi momento. I giocatori possono rimodellare l'ambiente circostante lanciando loop, rampe, salti, half pipe e ostacoli mobili in qualsiasi punto della mappa. Anche il meteo, l'ora del giorno e le condizioni del traffico possono essere modificati al volo, consentendo ai giocatori di progettare le proprie condizioni di gara e le proprie sfide acrobatiche senza mai uscire dal mondo di gioco.
Il mondo di Wreckreation si estende su oltre 400 chilometri quadrati (150 miglia quadrate), offrendo strade infinite, sentieri fuoristrada e spazi aperti da esplorare. Al volante di oltre 50 veicoli completamente personalizzabili, i giocatori possono impostare il proprio ritmo. Le caratteristiche principali includono:
- Cambia le classifiche: gareggia per i record in otto categorie, dal drifting al tempo di volo, dalle acrobazie alle quasi collisioni e ai migliori tempi sul giro. Ogni strada del mondo può diventare una competizione.
- Mix My World: costruisci il paradiso della guida definitivo utilizzando centinaia di oggetti Live Mix. Costruisci salti, spirali, ostacoli in movimento o intere piste da corsa sospese sopra le nuvole.
- Mix My Car: personalizza ogni veicolo fin nei minimi dettagli. Modifica vernice, finiture, cerchi, potenzia le fiamme, i suoni del motore e il colore dei vetri. Tutte le opzioni di personalizzazione sono disponibili fin dall'inizio.
- Mix My Music: sintonizzati su 16 stazioni radio che coprono un'ampia gamma di generi, dalla disco più energica e dai ritmi elettronici allo smooth jazz e rock.
- Combina tutte le modalità: definisci il tuo stile di gioco. Crea gare standard, tornei di drift o eventi acrobatici a squadre in cui ogni salto, testacoda e incidente fa guadagnare punti alla tua squadra.
- Mix It All: controlla l'atmosfera del tuo mondo regolando in qualsiasi momento gli effetti meteorologici, l'illuminazione e la densità del traffico.