ORA DISPONIBILE: Wreckreation

THQ Nordic e Three Fields Entertainment sono lieti di annunciare l'uscita di Wreckreation, un'esperienza di guida arcade open-world che offre ai giocatori il pieno controllo sia della guida che della creazione. Il gioco è ora disponibile per PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S al prezzo consigliato di $39,99 / €39,99.

Guida, costruisci, distruggi: il tuo mondo, le tue regole In Wreckreation, il mondo appartiene davvero al giocatore. L'innovativo sistema Live Mix del gioco consente di modificare il mondo in qualsiasi momento. I giocatori possono rimodellare l'ambiente circostante lanciando loop, rampe, salti, half pipe e ostacoli mobili in qualsiasi punto della mappa. Anche il meteo, l'ora del giorno e le condizioni del traffico possono essere modificati al volo, consentendo ai giocatori di progettare le proprie condizioni di gara e le proprie sfide acrobatiche senza mai uscire dal mondo di gioco.

Leggi anche Recensione Wreckreation

Il mondo di Wreckreation si estende su oltre 400 chilometri quadrati (150 miglia quadrate), offrendo strade infinite, sentieri fuoristrada e spazi aperti da esplorare. Al volante di oltre 50 veicoli completamente personalizzabili, i giocatori possono impostare il proprio ritmo. Le caratteristiche principali includono: