ESO 48: Setta del Verme 2 OUT

The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 2 e aggiornamento 48 disponibili ora su PC/Mac

The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 2 è ora disponibile su PC/Mac. La Parte 2 continua l’avventura iniziata a giugno con la Parte 1 e porta i giocatori nella cupa regione di Eastern Solstice allo scopo di porre fine una volta per tutte ai terribili piani della Setta del Verme per l’isola. Insieme alla Parte 2 arriverà anche l’ aggiornamento 48 per il gioco base, che introdurrà una serie di miglioramenti, correzioni e un nuovo evento.

Per accedere alla nuova regione e alla storia della Stagione della Setta del Verme Parte 2 bisogna aver completato l’evento Battle for the Writhing Wall sul proprio server. Consulta la relativa pagina per scoprire lo stato di ogni server.

Leggi anche L’evento unico The Elder Scrolls Online: Battle for the Writhing Wall disponibile

Una volta a Eastern Solstice, i giocatori scopriranno nuovi pericoli e misteri che prima si celavano dietro il Writhing Wall, tra cui nuovi boss del mondo, missioni Delve e un dungeon pubblico. La nuova regione sarà anche teatro del finale della saga sulla Setta del Verme del 2025, sequel della storia originale di ESO in sviluppo da oltre dieci anni. La Stagione della Setta del Verme Parte 2 è inclusa nel Pass Contenuti 2025 e nella Premium Edition 2025. Trovi altre informazioni sul sito di ESO.

Oltre al culmine della saga della Setta del Verme, arriva anche l’ aggiornamento 48 del gioco base, che introduce nuove correzioni, modifiche di bilanciamento e novità gratis per tutti i giocatori di ESO . Ci saranno aggiornamenti al sistema delle classifiche e un nuovo evento di gioco stagionale: Heart’s Week. Altri dettagli sui contenuti dell’aggiornamento 48 sono disponibili nelle note della patch ufficiali .

La Stagione della Setta del Verme Parte 2 e l’ aggiornamento 48 arrivano su console Xbox e PlayStation il 12 novembre.