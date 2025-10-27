Philips Hue Wall Washer - Illumina le feste con stile

Luce, colore e design per trasformare film, musica e videogame in un’esperienza multisensoriale: il regalo tech perfetto per un Natale contemporaneo.

Signify, leader mondiale nel settore dell’illuminazione, presenta il nuovo Philips Hue Play Wall Washer, che unisce tecnologia intelligente, design sorprendentemente compatto e performance immersive ed è pensato per trasformare la luce in una vera esperienza da vivere.

Durante le feste natalizie, quando le giornate si fanno più lente e si riscopre il piacere di trascorrere tempo in casa, tra film, musica e momenti di relax, il nuovo Wall Washer diventa l’alleato perfetto per creare atmosfere suggestive e personalizzate, capaci di accompagnare ogni emozione e ogni spazio, e per amplificare la tua esperienza home theater.

Un nuovo modo di vivere la luce

Philips Hue Play Wall Washer nasce per portare nelle case una forma d’illuminazione innovativa e sorprendente, che trasforma gli ambienti.

La tecnologia wall-wash – letteralmente “lavaggio di parete” – consiste nel proiettare la luce sulle pareti, creando così un effetto luminoso morbido e avvolgente. È come “dipingere con la luce”: ogni muro diventa una tela bianca che si colora di sfumature, creando profondità, movimento e un’atmosfera completamente nuova.

Con Philips Hue Play Wall Washer, bastano pochi gesti per rinnovare una stanza, cambiare la percezione dello spazio o accompagnare le emozioni di un momento, semplicemente attraverso la luce.

Tecnologia e design per un’esperienza sempre più amplificata

Alla base delle prestazioni del Play Wall Washer c’è la tecnologia ColorCast, che, attraverso la finestra di proiezione trasparente posteriore, permette l’emissione di colori vividi, intensi e realistici con un angolo di illuminazione fino a tre volte superiore rispetto ai modelli tradizionali. Ogni sfumatura viene diffusa in modo uniforme grazie alla disposizione di LED di precisione, che eliminano riflessi e sfarfallii e offrono un’illuminazione gradiente e perfettamente bilanciata.

Con una luminosità di 1035 lumen, che è circa il doppio rispetto a prodotti della stessa categoria, il dispositivo può passare in un attimo da un’illuminazione d’atmosfera delicata a una proiezione più decisa, perfetta per accompagnare un film, una sessione di gaming o una playlist musicale.

Il suo design in alluminio con finitura opaca, elegante e compatto (solo 15,7 cm x 9,1 cm), si adatta a ogni contesto e stupisce anche da spento. Un oggetto di design, minimal e sofisticato, che si inserisce perfettamente tra le tendenze di arredo più attuali e che, proprio per questo, diventa anche un’idea regalo perfetta per il Natale: funzionale, bella e capace di unire estetica e tecnologia.

Bastano un mobile TV o una mensola e una parete libera per un’esperienza luminosa dal forte impatto visivo.

Un’esperienza di intrattenimento ancora più immersiva

Con Philips Hue Play Wall Washer l’illuminazione diventa parte dell’esperienza: il dispositivo si sincronizza con film, musica e videogiochi, proiettando sul muro colori e sfumature che reagiscono in tempo reale a ciò che accade sullo schermo o alla melodia.

L'algoritmo di intrattenimento dinamico di Hue migliora il realismo e l'immersione spaziale, mentre gli utenti possono modificare l'area di proiezione avvicinando o allontanando il dispositivo dalla parete.

È un modo ancora più gratificante di vivere l’intrattenimento, dove la luce segue le emozioni, amplificando l’intensità delle immagini e del suono, e creando un effetto di totale immersione.

Che si tratti di guardare un film con la famiglia, di rilassarsi con una playlist natalizia o di una serata di gaming, la luce diventa il filo invisibile che unisce ogni momento.Per vivere al massimo la funzione home theater, si consigliano due dispositivi Wall Washer da posizionare uno per lato del TV.

Personalizzazione totale e controllo smart

Wall Washer è compatibile con l’intero ecosistema Philips Hue e con i principali sistemi di smart home. Tramite la Hue App, è possibile gestire la luce in modo intuitivo e dinamico: personalizzare intensità, colore, velocità e posizionamento grazie alla nuova funzione di trascinamento 3D, che consente una personalizzazione precisa della direzione della luce.

Il dispositivo dialoga con Hue HDMI Sync Box, TV e PC Sync Apps e si integra con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit.

Unendo tecnologia, estetica e innovazione, Signify conferma la propria visione: creare soluzioni luminose che migliorano la vita quotidiana, portando benessere, comfort e bellezza nelle case di tutto il mondo.

Un gesto semplice come accendere una luce diventa così un modo per raccontare se stessi, per costruire atmosfera e per regalare – soprattutto a Natale – un piccolo momento di magia.