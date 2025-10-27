Star Comics presenta GUKKEN

UN’AVVENTURA FIRMATA SIO, DADO E AZZURRO CHIARA

La nuova produzione Star è una folle epopea in un mondo virtuale che segue le regole di un videogioco, condita da un umorismo in pieno stile Sio e Dado: un’opera che dialoga con la cultura pop globale e strizza l’occhio allo shonen manga, il fumetto d’azione giapponese

Nel catalogo Star Comics arriva il primo volume di Gukken , il nuovo, attesissimo fumetto scritto a quattro mani da Sio e Dado e disegnato dalla talentuosa Azzurro Chiara : un’avventura spumeggiante in perfetto stile shonen manga, ambientata in un mondo fantasy che replica le meccaniche di un videogioco . Tutto questo, condito dall’irresistibile humor di due tra i fumettisti più amati, e con un impatto grafico dinamico e straordinario: un volume imperdibile per i veri geek; disponibile in libreria, fumetteria e store online a partire dal 28 ottobre .

Ambientato circa cinquecento anni dopo un evento apocalittico che ha trasformato Internet in un mondo esplorabile, Gukken catapulta in una realtà virtuale in cui dati, ricordi e informazioni hanno preso forma tangibile, dando vita a un mondo fantasy fatto di templi misteriosi e colossali mostri che si nutrono di megabyte. In questo scenario unico, gli umani possono navigare attraverso i propri avatar e recuperare i Datagem , preziosi frammenti di conoscenza ormai perduti. Nascono così i Crawler , avventurieri digitali e mercenari del sapere, che recuperano Datagem su commissione. Protagonista della storia è Iruka , un aspirante crawler tanto entusiasta quanto imbranato, deciso a diventare un professionista del data mining nonostante la sua inesperienza, l’inventario colmo di oggetti inutili e una spada buggata che gli causa più problemi che vittorie. Al suo fianco, la spietata e tostissima Leeroy , crawler veterana, e una galleria di comprimari irresistibili. Tra mosse magiche che funzionano solo se urlate , mostri che si nutrono di dati , e armi “glitchate” dal potenziale distruttivo, Gukken esplora con ritmo serrato e umorismo un mondo in bilico tra videogame e fantasy, in cui ogni byte è prezioso e ogni pixel è più vero della realtà. Tutto nel mondo di Gukken si muove secondo le regole di un videogioco di ruolo : i personaggi hanno un inventario grazie a cui possono raccogliere oggetti, affrontano missioni a livelli di difficoltà crescente , si muovono fra mappe , checkpoint , safe zone e sfide contro boss sempre più colossali , in un universo dove il confine tra virtuale e reale è impercettibile.

Con il suo tono ironico e un world-building bizzarro e originale, Gukken strizza l’occhio ai grandi successi del fumetto e dell’animazione, come il fenomeno Solo Leveling , con una storia godibile e scorrevole, accompagnata da disegni espressivi e dinamici, grazie alla sorprendente matita di Azzurro Chiara . Con Gukken , Star Comics porta al pubblico un’opera che unisce il mondo del videogioco, del manga d’azione e avventura: un manga tutto italiano capace di dialogare con la cultura pop globale . Gukken sarà disponibile in tutte le fumetterie, librerie e store online a partire dal 28 ottobre . Inoltre, uscirà anche in un’edizione variant esclusiva (con due copertine, firmate da Sio e Dado), acquistabile solo tramite Gigaciao .

