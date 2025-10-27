The Replacer è tornato per Black Ops 7

Caos cosmico di gioco garantito

Troverete nuove mappe Multiplayer, nuove modalità di gioco, armi inedite e tantissimi altri contenuti per Multiplayer, Zombi e Warzone.

Il Replacer torna per il lancio di Call of Duty: Black Ops 7 Dallo spazio con caos: l’antieroe preferito dai fan assicura a tutti il tempo per giocare dal 14 novembre

Il sostituto preferito da tutti, The Replacer, è ufficialmente tornato, pronto a creare il giusto livello di caos perché ogni giocatore possa “saltare gli impegni” nel giorno del lancio globale di Call of Duty: Black Ops 7, fissato per il 14 novembre.

Per dare il via alle celebrazioni, The Replacer punta alle stelle: parte per una missione nello spazio e finisce per rimpiazzare alcune delle menti più brillanti impegnate a popolare una nuova colonia su Marte. Il racconto si diverte a strizzare l’occhio alle avventure spaziali delle celebrità viste con Blue Origin nel corso dell’anno. Ma stavolta le cose non vanno secondo i piani: bloccato in orbita, il nostro protagonista è costretto a chiamare i “Replacer dei Replacer” per coprire le incombenze sulla terra e garantire che tutti possano ritagliarsi il tempo necessario per immergersi in Black Ops 7.

Il nuovo video dedicato al Replacer è disponibile su YouTube.

- https://www.youtube.com/watch?v=sbx5P6E7wyQ -