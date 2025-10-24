Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed è ora disponibile
Pronti, partenza, via! “Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed” è ora disponibile su console e PC.
Gare ad alta velocità con personaggi amatissimi dai fan e veicoli iconici, ispirate alla popolare serie animata Netflix.
Mattel, azienda leader globale nel settore dei giocattoli e dell’intrattenimento per famiglie e proprietaria di uno dei portafogli di marchi più iconici al mondo, in collaborazione con GameMill Entertainment, ha lanciato oggi Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed, un frenetico gioco arcade ispirato alla popolare serie animata Netflix Hot Wheels Let’s Race. Il videogioco adatto a tutta la famiglia è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.
Trailer di lancio: YouTube
- https://www.youtube.com/watch?v=XRBgNiQ-QTU -
Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed è disponibile su tutte le piattaforme in diverse edizioni: • Versione Standard
- Digital Deluxe Edition, che include il DLC High Voltage Speed con nuove auto, decalcomanie e parti di pista • Limited Edition fisica per Nintendo Switch, che include il DLC e un veicolo die-cast Hot Wheels GT-Scorcher –disponibile solo presso rivenditori selezionati
Il DLC High Voltage Speed può essere acquistato anche separatamente.
Hot Wheels Let’s Race, una serie animata e ricca di azione, segue le avventure di Coop e dei suoi amici piloti di nuova generazione mentre danno il massimo al racing camp.
Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed permette ai fan di correre nei panni di Coop e del suo team in diverse modalità di gioco emozionanti, affrontando tracciati selvaggi, sfidando boss epici e costruendo piste personalizzate e spettacolari in un nuovissimo gioco di corse adatto a tutta la famiglia.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- GIOCA CON I TUOI PILOTI PREFERITI: scegli tra i personaggi più amati di Hot Wheels Let’s Race, tra cui Coop, Spark, Mac, Brights, Axle e Cruise!
- VEICOLI E TRACCIATI ICONICI DI HOT WHEELS: seleziona tra una gamma di veicoli iconici di Hot Wheels, come GT-Scorcher, Super Twin Mill, Roger Dodger e Duck N’ Roll. Sfreccia su 12 tracciati spettacolari ispirati alla serie.
- SFIDE CONTRO I BOSS: affronta i grandi boss, come il cobra gigante del Professor Rearview e il suo drago sputafuoco, in battaglie ad alta velocità e ricche di azione sulla pista. Ogni incontro regala momenti indimenticabili al traguardo.
- CORRI PER VINCERE: vivi cinque emozionanti modalità di gioco, tra cui Racing Camp, Cup Champ, Speed Trials, Track Builder e Free Races, con controlli fluidi e veloci progettati per la competizione ad alta velocità. Gareggia da solo o con gli amici in multiplayer locale a schermo condiviso fino a quattro giocatori.
- PERSONALIZZAZIONE DEFINITIVA: guadagna i flame badge per sbloccare nuove auto, decalcomanie e parti di pista nell’Ultimate Garage. Personalizza la tua Hot Wheels e mostrala in pista.