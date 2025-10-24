Pronti, partenza, via! “Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed” è ora disponibile su console e PC.

Gare ad alta velocità con personaggi amatissimi dai fan e veicoli iconici, ispirate alla popolare serie animata Netflix.

Mattel, azienda leader globale nel settore dei giocattoli e dell’intrattenimento per famiglie e proprietaria di uno dei portafogli di marchi più iconici al mondo, in collaborazione con GameMill Entertainment, ha lanciato oggi Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed, un frenetico gioco arcade ispirato alla popolare serie animata Netflix Hot Wheels Let’s Race. Il videogioco adatto a tutta la famiglia è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Trailer di lancio: YouTube

- https://www.youtube.com/watch?v=XRBgNiQ-QTU -

Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed è disponibile su tutte le piattaforme in diverse edizioni: • Versione Standard

Digital Deluxe Edition, che include il DLC High Voltage Speed con nuove auto, decalcomanie e parti di pista • Limited Edition fisica per Nintendo Switch, che include il DLC e un veicolo die-cast Hot Wheels GT-Scorcher –disponibile solo presso rivenditori selezionati

Il DLC High Voltage Speed può essere acquistato anche separatamente.

Hot Wheels Let’s Race, una serie animata e ricca di azione, segue le avventure di Coop e dei suoi amici piloti di nuova generazione mentre danno il massimo al racing camp.

Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed permette ai fan di correre nei panni di Coop e del suo team in diverse modalità di gioco emozionanti, affrontando tracciati selvaggi, sfidando boss epici e costruendo piste personalizzate e spettacolari in un nuovissimo gioco di corse adatto a tutta la famiglia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI