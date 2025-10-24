RAZER RAIJU V3 PRO: CONTROLLER ESPORT D’ÉLITE SU PS5

RAZER PRESENTA RAIJU V3 PRO: IL CONTROLLER PER GLI ESPORT D’ÉLITE SU PLAYSTATION5

Sviluppato per le competizioni e con licenza ufficiale per console PlayStation 5, garantisce reattività wireless fulminea, precisione perfetta al pixel e personalizzazione di livello professionale, il tutto in un design ottimizzato per i tornei.

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia oggi il lancio del Razer Raiju V3 Pro, il controller wireless di nuova generazione dedicato agli esport e specificamente progettato per PlayStation 5.

Dotato di thumbstick TMR (Tension Magnetic Resistance) simmetrici, Razer Pro HyperTrigger e quattro tasti dorsali rimovibili dal clic simile a quello dei mouse, offre ai gamer su console il vantaggio necessario per competere ai massimi livelli.

“Il Raiju V3 Pro rappresenta una svolta per la PS5”, dichiara HyDra, campione mondiale di Call of Duty 2023 per 100 Thieves. “I thumbstick TMR garantiscono una precisione millimetrica e la personalizzazione permette di regolare ogni input secondo il proprio stile di gioco. Velocità, controllo e affidabilità: tutto quello che serve per dominare e mantenere il vantaggio competitivo”.

Precisione e potenza: progettato per l’élite del gaming competitivo su console

Tasti dorsali rimovibili e bumper per impugnatura ad artiglio

Progettato per gli stili di impugnatura tradizionale e ad artiglio, il Raiju V3 Pro integra quattro tasti dorsali rimovibili con clic di tipo mouse e due bumper specifici per l’impugnatura ad artiglio, tutti rimappabili e posizionati strategicamente per ottimizzare controllo e versatilità. Dotati degli stessi switch ad alte prestazioni dei mouse gaming premium di Razer, questi tasti assicurano attivazione istantanea e feedback tattile per risposte immediate nei momenti decisivi del gioco.

Thumbstick TMR simmetrici con cappucci intercambiabili

Realizzati per una precisione perfetta al pixel, i thumbstick simmetrici TMR del Raiju V3 Pro forniscono tensione costante e prestazioni anti-drift superiori. Perfetti per titoli FPS, di combattimento e d’azione, la tecnologia TMR converte i movimenti più sottili in azioni di gioco estremamente precise, mantenendo al contempo un ridotto assorbimento energetico per una maggiore autonomia della batteria.

Razer Pro HyperTrigger

Dalla reattività istantanea del clic del mouse al controllo analogico completo: i Pro HyperTrigger di Razer ridefiniscono l’esperienza di gioco. Attraverso Synapse 4, i giocatori possono calibrare con precisione gli esatti punti di attivazione dei grilletti, adattando la sensibilità al proprio stile, che si tratti di una risposta fulminea per gli FPS o di un controllo graduato per i titoli racing e d’avventura. Questo livello di accuratezza assicura che ogni input sia intenzionale, rapido e orientato al successo.

Pulsanti d’azione mecha-tattili in PBT e D-pad flottante a 8 vie

Progettati per attuazioni ultraveloci con feedback tattile, i pulsanti frontali e il D-pad flottante del Raiju V3 Pro impiegano materiali PBT a doppio fuoco di qualità superiore per assicurare durata e una risposta tattile nitida. Resistenti all’usura e alla lucentezza, questi componenti preservano consistenza e prestazioni anche durante sessioni di gioco intense e prolungate.

Performance wireless alla velocità della luce con Razer HyperSpeed Wireless

Provate prestazioni wireless fulminee e prive di lag con Razer HyperSpeed, che offre connettività impeccabile e reattività immediata sulla console PS5. Questa tecnologia all’avanguardia permette ai giocatori di competere con piena fiducia anche nei titoli più impegnativi.

Personalizzazione e portabilità per il dominio competitivo

Personalizzazione di livello professionale

I giocatori possono ottimizzare le proprie configurazioni attraverso l’App Razer Mobile e Synapse 4. È possibile regolare la sensibilità dei tasti, rimappare completamente i pulsanti e memorizzare fino a 4 profili integrati per trasferire le impostazioni personalizzate ovunque.

Protezione e praticità pronte per i tornei

Comprende una custodia premium e un cavo USB Type-C rimovibile da 2 metri, ideale per i viaggi, le configurazioni LAN e le competizioni itineranti.

“Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con i nostri giocatori professionisti nello sviluppo del Raiju V3 Pro”, spiega Jeffrey Chau, Global Esports Director di Razer. “Dai thumbstick TMR agli HyperTrigger, ogni caratteristica è stata concepita per assicurare precisione, velocità e controllo. È un controller progettato secondo le esigenze di chi deve esprimere il proprio massimo potenziale competitivo”.

Per maggiori informazioni sul Raiju V3 Pro, visitare: rzr.to/raiju-v3-pro

PREZZO E DISPONIBILITÀRazer Raiju V3 Pro

€209,99

Disponibile da subito nella maggior parte delle regioni su Razer.com, RazerStore e presso rivenditori selezionati.