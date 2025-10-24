Fallout Day Recap

Se non l'avete vista in diretta ieri sera, potete guardare la trasmissione completa del Fallout Day qui: https://youtu.be/OhDjPqNziQ0Durante la trasmissione per la Giornata di Fallout, Bethesda Game Studios ha annunciato alcuni aggiornamenti per la serie Fallout, tra cui:

Fallout 4 Anniversary Edition, in arrivo il 10 novembre 2025 con le Creazioni

ulteriori dettagli sull'espansione Sorgenti Brucianti di Fallout 76, in uscita il 2 dicembre 2025

un pacchetto Anniversary fisico per Fallout New Vegas, per celebrare i suoi 15 anni, disponibile per il preordine su Bethesda Gear Store

Fallout Shelter introduce le stagioni, presto in arrivo.

Fallout 4 Anniversary EditionPer celebrare il decimo anniversario di Fallout 4, Bethesda Game Studios ha annunciato che Fallout 4 Anniversary Edition, che include i sei add-on ufficiali e oltre 150 contenuti del Creation Club, sarà disponibile il 10 novembre 2025.Guarda il trailer qui:https://youtu.be/tLnXlOgtt2QBethesda Game Studios ha anche annunciato che le Creazioni arriveranno in Fallout 4, e questo significa che vedrai ancora più nuovi contenuti in arrivo nel Commonwealth. Fallout 4 Anniversary Edition includerà un nuovo menu Creazioni in gioco per aiutarti a scoprire e a scaricare facilmente i contenuti su PC e console.Fallout 4 Anniversary Edition sarà disponibile su Xbox X|S, Xbox One, PS5, PS4, Steam e PC. L'Anniversary Upgrade sarà disponibile sulle stesse piattaforme e i giocatori abbonati a Game Pass e PlayStation Plus potranno accedere ai DLC e/o ai contenuti delle Creazioni tramite due opzioni. Il team ha inoltre annunciato che Fallout 4 Anniversary Edition arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2026.Altri dettagli qui:https://bethesda.net/it/ article/N00XVTawnzBBH7HNwv0hN/ fallout-4-anniversary-edition- announcedFallout: New Vegas 15th Anniversary BundleFallout: New Vegas, sviluppato da Obsidian Entertainment, compie 15 anni. Per celebrare l'amatissimo gioco di ruolo, pubblichiamo Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle. Questa edizione sarà disponibile per il preordine il 23 ottobre tramite Bethesda Gear Store.Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle contiene:

Fallout: New Vegas: Ultimate Edition - Codice per PC

statua di Victor (PVC 20 cm): l'amichevole Securitron è pronto all'azione

schede di valutazione di Doc Mitchell (set 8x8): direttamente dai tuoi primi passi a Goodsprings, sono un pezzo della storia di New Vegas

spilla smaltata Vault Boy (4 cm): il Vault Boy ti porterà fortuna con le fiche da poker in mano

toppa Mojave Express (9 cm x 5 cm): di tessuto termoadesivo e ricca di fascino contaminato

toppa ricognizione RNC (8 cm x 9 cm): di tessuto termoadesivo e rappresentante la Repubblica della Nuova California

Big Box: una scatola espositiva in stile rétro, realizzata in esclusiva per l'anniversario