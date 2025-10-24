Fallout Day Recap

Se non l'avete vista in diretta ieri sera, potete guardare la trasmissione completa del Fallout Day qui: https://youtu.be/OhDjPqNziQ0Durante la trasmissione per la Giornata di Fallout, Bethesda Game Studios ha annunciato alcuni aggiornamenti per la serie Fallout, tra cui:
Fallout 4 Anniversary Edition, in arrivo il 10 novembre 2025 con le Creazioni
ulteriori dettagli sull'espansione Sorgenti Brucianti di Fallout 76, in uscita il 2 dicembre 2025
un pacchetto Anniversary fisico per Fallout New Vegas, per celebrare i suoi 15 anni, disponibile per il preordine su Bethesda Gear Store
Fallout Shelter introduce le stagioni, presto in arrivo.
Fallout 4 Anniversary EditionPer celebrare il decimo anniversario di Fallout 4, Bethesda Game Studios ha annunciato che Fallout 4 Anniversary Edition, che include i sei add-on ufficiali e oltre 150 contenuti del Creation Club, sarà disponibile il 10 novembre 2025.Guarda il trailer qui:https://youtu.be/tLnXlOgtt2QBethesda Game Studios ha anche annunciato che le Creazioni arriveranno in Fallout 4, e questo significa che vedrai ancora più nuovi contenuti in arrivo nel Commonwealth. Fallout 4 Anniversary Edition includerà un nuovo menu Creazioni in gioco per aiutarti a scoprire e a scaricare facilmente i contenuti su PC e console.Fallout 4 Anniversary Edition sarà disponibile su Xbox X|S, Xbox One, PS5, PS4, Steam e PC. L'Anniversary Upgrade sarà disponibile sulle stesse piattaforme e i giocatori abbonati a Game Pass e PlayStation Plus potranno accedere ai DLC e/o ai contenuti delle Creazioni tramite due opzioni. Il team ha inoltre annunciato che Fallout 4 Anniversary Edition arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2026.Altri dettagli qui:https://bethesda.net/it/article/N00XVTawnzBBH7HNwv0hN/fallout-4-anniversary-edition-announcedFallout: New Vegas 15th Anniversary BundleFallout: New Vegas, sviluppato da Obsidian Entertainment, compie 15 anni. Per celebrare l'amatissimo gioco di ruolo, pubblichiamo Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle. Questa edizione sarà disponibile per il preordine il 23 ottobre tramite Bethesda Gear Store.Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle contiene:
Fallout: New Vegas: Ultimate Edition - Codice per PC
statua di Victor (PVC 20 cm): l'amichevole Securitron è pronto all'azione
schede di valutazione di Doc Mitchell (set 8x8): direttamente dai tuoi primi passi a Goodsprings, sono un pezzo della storia di New Vegas
spilla smaltata Vault Boy (4 cm): il Vault Boy ti porterà fortuna con le fiche da poker in mano
toppa Mojave Express (9 cm x 5 cm): di tessuto termoadesivo e ricca di fascino contaminato
toppa ricognizione RNC (8 cm x 9 cm): di tessuto termoadesivo e rappresentante la Repubblica della Nuova California
Big Box: una scatola espositiva in stile rétro, realizzata in esclusiva per l'anniversario
Maggiori dettagli qui:https://bethesda.net/it/article/6CJ0fC8EQZTdOXQD90VAnz/fallout-new-vegas-15th-anniversary-bundle-announcedFallout ShelterFallout Shelter introduce le stagioni Il team ha anche annunciato che Fallout Shelter introdurrà le stagioni, presto disponibili su dispositivi mobili. Ispirate agli esperimenti della Vault-Tec, le stagioni introducono nel gioco dei Vault a tempo limitato, completamente separati dal Vault originale. Ogni stagione avrà un tema unico, che introdurrà nuove sfide e ricompense mano a mano mano che i giocatori raggiungeranno i vari traguardi.Maggiori dettagli qui:https://bethesda.net/it/article/3JJBru63nqXU4VT9hajQQK/new-content-coming-to-fallout-shelter-soonFallout 76Da ultimo, ma non per importanza, Bethesda Game Studios ha svelato ulteriori dettagli su Sorgenti Brucianti, l'entusiasmante e nuovo aggiornamento in arrivo per Fallout 76 il 2 dicembre 2025. L'espansione della mappa introduce una nuovissima regione arida in Ohio, dove i giocatori incontreranno il brutale Re della Ruggine, affronteranno i deathclaw del deserto e si uniranno agli amici in due nuovi eventi pubblici.Nella trasmissione per la Giornata di Fallout di oggi è stato inoltre presentato un nuovo sistema di caccia alle taglie, in cui i giocatori possono dare la caccia agli eccentrici criminali della nuova regione. A guidare la carica come volto del nuovo sistema non è altro che il Ghoul, interpretato in Fallout 76 da Walton Goggins in persona, che riprende il ruolo della serie televisiva Fallout su Prime Video.Fallout 76 avrà anche una versione nativa per Xbox Series X|S e PlayStation 5 all'inizio del 2026, con ottimizzazioni per i giocatori su PS4 e Xbox One.Trailer:https://youtu.be/li5NEbiJoXQUlteriori dettagli qui:https://bethesda.net/it/article/4s3LXe6vs14YRUdiQpBhSf/fallout-76-burning-springs-previewFallout 76: Sorgenti Brucianti sarà disponibile su Steam, PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5, nonché su Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra a partire dal 2 dicembre.