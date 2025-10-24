League of Legends: Wild Rift festeggia il 5° anniversario

Wild Rift festeggia i cinque anni dal suo esordio globale con eventi di gioco, nuovi contenuti e una collaborazione musicale che celebra l'evoluzione del titolo e dei suoi giocatori.

"Miss This Life", cantata da NINGNING del gruppo K-pop delle aespa, è un movimentato brano elettro-pop che mette in parallelo il viaggio di un giocatore dall'università alla vita da adulto e la sua crescita personale con le storie in continua evoluzione dei campioni di Wild Rift

Il pezzo farà il suo debutto all'interno del gioco e su tutte le maggiori piattaforme di streaming in occasione dei festeggiamenti per l'anniversario, accompagnato da un video musicale che ripercorre i momenti più memorabili dei campioni e quelli più nostalgici dei giocatori.

Dichiarazione di David Xu, produttore esecutivo di Wild Rift:"Dopo cinque anni, Wild Rift è diventato più di un semplice MOBA per dispositivi mobili: è un luogo in cui le storie dei giocatori crescono accanto a quelle dei loro campioni preferiti con un sottofondo di giocate epiche. "Miss This Life" di NINGNING cattura alla perfezione questo sentimento condiviso di nostalgia e progresso, l'energia e l'emozione di una scoperta senza fine e l'attesa di ciò che verrà, proprio ciò che i giocatori di Wild Rift hanno vissuto in questi cinque anni."

Nidalee, l'iconica cacciatrice di League of Legends, fa oggi il suo debutto in Wild Rift, aggiungendo una nuova, dinamica esperienza da giungla per i giocatori. Inoltre, sempre oggi, la popolare modalità AAA ARAM riceve un aggiornamento che introduce Impianti ispirati a diversi professionisti-

Il Wild Rounds: SMASH, la serie competitiva gestita dai giocatori di Wild Rift, continua a crescere raggiungendo oltre 20 regioni e migliaia di giocatori in tutto il mondo, ed è uno specchio dell'ecosistema vivo e attivo della sua community.

Il prossimo appuntamento sarà in Vietnam dal 14 al 16 novembre.