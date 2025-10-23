Microsoft Copilot: nuove funzioni

Memoria, collaborazione, salute e apprendimento

Oggi Microsoft ha annunciato 12 nuove funzionalità che rendono Copilot più personale, più utile e più connesso alle persone e al mondo che ci circonda. Nel video di annuncio pubblicato su YouTube , Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, e Jacob Andreou, Head of Product per Microsoft AI, hanno condiviso le ultime novità e parlato dell’importanza di sviluppare un’intelligenza artificiale al servizio delle persone.

Di seguito una panoramica delle novità presentate oggi, tutte progettate per un’intelligenza artificiale che connette le persone, si adatta a ciascun utente, potenzia la memoria e promuove salute, apprendimento e benessere:

L’AI deve essere sociale, non isolante . Con Groups, Copilot diventa un’esperienza condivisa: puoi collaborare in tempo reale per fare brainstorming, scrivere insieme, pianificare o studiare in gruppo, fino a 32 persone.

. Con Groups, Copilot diventa un’esperienza condivisa: puoi collaborare in tempo reale per fare brainstorming, scrivere insieme, pianificare o studiare in gruppo, fino a 32 persone. Arriva Mico, un personaggio espressivo , personalizzabile e accogliente, con una presenza visiva opzionale che ascolta, reagisce e cambia colore in base alle interazioni, rendendo le conversazioni più naturali.

, personalizzabile e accogliente, con una presenza visiva opzionale che ascolta, reagisce e cambia colore in base alle interazioni, rendendo le conversazioni più naturali. Con Memory & Personalization , puoi chiedere a Copilot di ricordare informazioni importanti — come la preparazione per una maratona o un anniversario — e richiamarle nelle conversazioni future.

, puoi chiedere a Copilot di ricordare informazioni importanti — come la preparazione per una maratona o un anniversario — e richiamarle nelle conversazioni future. Grazie ai connettori , Copilot ti permette di accedere più facilmente ai tuoi contenuti, cercando e trovando ciò che ti serve tra più account, semplicemente con il linguaggio naturale.

, Copilot ti permette di accedere più facilmente ai tuoi contenuti, cercando e trovando ciò che ti serve tra più account, semplicemente con il linguaggio naturale. Copilot for health risponde a uno dei bisogni più comuni degli utenti: le domande legate al benessere e alla salute.

risponde a uno dei bisogni più comuni degli utenti: le domande legate al benessere e alla salute. Con Learn Live , Copilot diventa un assistente per l’apprendimento: un tutor con voce naturale che ti guida nei concetti, invece di limitarsi a fornire risposte.

, Copilot diventa un assistente per l’apprendimento: un tutor con voce naturale che ti guida nei concetti, invece di limitarsi a fornire risposte. Copilot Mode in Edge si evolve in un browser intelligente, dinamico e interattivo, il tuo compagno di navigazione basato sull’AI.

si evolve in un browser intelligente, dinamico e interattivo, il tuo compagno di navigazione basato sull’AI. Copilot su Windows trasforma ogni PC con Windows 11 in un vero e proprio AI PC. Con il nuovo comando vocale “Hey Copilot”, puoi avviare una conversazione in qualsiasi momento, quando la funzione è attiva e il PC è sbloccato.

Tutte le funzionalità menzionate sono disponibili da oggi per Copilot, anche se la disponibilità specifica può variare in base al mercato, al dispositivo e alla piattaforma.