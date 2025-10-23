Da oggi disponibile il nuovo Amazon Luna

Completamente ridisegnato e ripensato per giocatori di ogni interesse ed esperienza, Amazon Luna rende ancora più semplice per chiunque giocare a giochi di alta qualità sui dispositivi che già possiede, senza bisogno di acquistare nuove console o accessori. Questo include dispositivi Fire TV e Fire Tablet, smartphone, tablet, browser web, smart TV selezionate di LG e Samsung, e altro ancora.

Amazon Luna porta oltre 50 giochi ai membri Prime senza costi aggiuntivi, inclusa GameNight, una collezione in continua evoluzione di oltre 25 giochi locali, multiplayer e facili da approcciare, pensati per riunire amici e famiglia in soggiorno.

“GameNight porta ancora più avanti l’idea di accesso facile, che è al centro del nuovo Luna, offrendo una collezione di giochi incredibilmente divertenti e accessibili che brillano assolutamente quando giocati insieme a amici e famiglia”, afferma Jeff Gattis, general manager di Amazon Luna.

“Chiunque abbia uno smartphone può tuffarsi subito nel divertimento, indipendentemente dalle proprie abilità videoludiche.”