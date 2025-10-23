NBA 2K Mobile: la Stagione 8 è ora disponibile

Crea la tua squadra NBA definitiva, ottieni nuove ricompense e rivivi alcuni dei momenti più iconici dell’NBA nella Stagione 8 di NBA 2K Mobile.

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 8 di NBA 2K Mobile, uno dei principali titoli mobile di 2K, è ora disponibile. Con Victor Wembanyama, All-Star 2025, come protagonista, la Stagione 8 introduce entusiasmanti novità per collezionare stelle dell’NBA e creare un roster leggendario, una grafica sorprendente e miglioramenti al gameplay.

Leggi anche NBA 2K Mobile la Stagione 7 disponibile

La Stagione 8 di NBA 2K Mobile introduce nuove funzionalità e aggiornamenti, tra cui:

Evento Palla a due: celebra l’inizio della nuova stagione NBA con un nuovo evento Palla a due in NBA 2K Mobile, che offre un modo tutto nuovo per progredire e ottenere ricompense. I giocatori possono raccogliere Biglietti Palla a due, scambiarli per oggetti e far crescere la propria Hype Track. Più entusiasmo si accumula , più ricompense si sbloccano durante l’evento, il primo dei quali inizierà con l’evento Palla a due della stagione.

celebra l’inizio della nuova stagione NBA con un nuovo evento Palla a due in NBA 2K Mobile, che offre un modo tutto nuovo per progredire e ottenere ricompense. I giocatori possono raccogliere Biglietti Palla a due, scambiarli per oggetti e far crescere la propria Hype Track. Più entusiasmo si accumula più ricompense si sbloccano durante l’evento, il primo dei quali inizierà con l’evento Palla a due della stagione. Dream Roster: con la possibilità di collezionare oltre 400 carte leggendarie di giocatori di basket, i giocatori possono creare il roster dei sogni come veri manager NBA, selezionando una formazione da All Star e pianificando strategie per ottenere la vittoria finale, degna delle più emozionanti partite dei Playoff NBA .

con la possibilità di collezionare oltre 400 carte leggendarie di giocatori di basket, i giocatori possono creare il roster dei sogni come veri manager NBA, selezionando una formazione da All Star e pianificando strategie per ottenere la vittoria finale, degna delle più emozionanti partite dei Playoff NBA Nuove Modalità: ci sono sempre nuovi e stimolanti modi di giocare. Nella Stagione 8, i giocatori possono testare la modalità Run the Court, provare gli Eventi a Tempo Limitato (LTE), riscrivere la storia con la modalità Rewind, e molto altro. Inoltre, possono affrontare serie in stile playoff e guadagnare ricompense sempre più potenti tramite i tornei a livelli (Tourneys), oltre a sfidare amici e rivali nella modalità PvP Testa a Testa.

Per giocare, scarica gratuitamente l’app NBA 2K Mobile su dispositivi Apple con almeno 4 GB di RAM e iOS 12.0 o versioni successive, oppure su dispositivi Android con almeno 3 GB di RAM e Android 9.0 o versioni successive e su dispositivi Google. È richiesta una connessione a Internet.