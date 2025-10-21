Fattorie Garofalo sceglie la tecnologia di Shopfully

Incentivare l’acquisto dei prodotti a marchio Fattorie Garofalo nei negozi fisici della Toscana. Questo è l’obiettivo raggiunto grazie alla partnership tra Fattorie Garofalo, azienda leader nel settore lattiero-caseario bufalino e il più grande allevatore di capi bufalini di razza mediterranea italiana e primo produttore di latte di bufala e di Mozzarella di Bufala Campana DOP al mondo, e Shopfully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro.

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di Shopfully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di Shopfully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile –, Fattorie Garofalo è riuscita a raggiungere risultati positivi in termini di brand awareness e di sell-out, interagendo con i potenziali consumatori lungo tutto il percorso di acquisto, dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in negozio.

In particolare, come emerso dalla Brand Building Survey sottoposta agli utenti all’uscita dai negozi fisici, la collaborazione ha fatto registrare ottime performance in termini di sell-out, con il 39% degli utenti esposti alla campagna che ha dichiarato di aver acquistato prodotti di Fattorie Garofalo (+21 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna).

La partnership con Shopfully ha portato un impatto positivo anche dal punto di vista della brand awareness e della percezione del marchio: grazie al presidio dei canali digitali, il 59% degli intervistati ha dichiarato di conoscere il brand (+32 punti percentuali rispetto ai consumatori non esposti alla campagna). Ma non solo: il 73% degli utenti ha affermato, in particolare, di avere una percezione positiva dei prodotti Fattorie Garofalo (+28 punti percentuali rispetto ai non esposti).

"Siamo felici di aver supportato un marchio di eccellenza italiana come Fattorie Garofalo. Grazie alla nostra tecnologia, il brand ha avuto la possibilità di interagire con i potenziali clienti attraverso contenuti personalizzati, rendendo l’esperienza di shopping più semplice, immediata e coinvolgente e valorizzando, al contempo, i suoi prodotti" ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di Shopfully.

"Collaborare con Shopfully ci ha permesso di scoprire le potenzialità del digitale per raggiungere i nostri clienti in maniera altamente mirata e innovativa. Grazie a questa partnership, abbiamo registrato ottimi risultati di business, con ricadute positive sulla percezione del nostro marchio Fattorie Garofalo e sulle vendite dei nostri prodotti all’interno dei punti vendita fisici” ha aggiunto Ufficio Marketing Fattorie Garofalo.