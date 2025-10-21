LEGO ADVENTURE al Lucca Comics & Games 2025

Per l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, LEGO Italia torna in grande stile con LEGO® ADVENTURE, un viaggio esperienziale che celebra la forza della community e la magia della creatività condivisa. Un’occasione unica per vivere da vicino la passione e l’immaginazione che uniscono milioni di persone in tutto il mondo, e che a Lucca troveranno la loro più grande espressione attraverso attività, installazioni e incontri dedicati.

IL PADIGLIONE LEGO ADVENTURE

Il padiglione LEGO®, con un’area di 300 m², sarà un luogo dove il gioco diventa esperienza collettiva. Al suo interno, i visitatori potranno immergersi in un percorso che attraversa i mondi più iconici dell’universo in mattoncini:

LEGO® One Piece , un’isola di creatività dove vivere lo spirito d’avventura della ciurma di Cappello di Paglia in puro stile LEGO;

LEGO® Disney (Star Wars™ & Marvel) , uno spazio per incontrare gli eroi e le saghe che hanno ispirato generazioni di fan;

LEGO® Gaming (Minecraft®), dove digitale e fisico si fondono in un’unica esperienza di costruzione e immaginazione condivisa.

Ciascuna area offrirà attività interattive, costruzioni collettive e momenti di gioco pensati per celebrare il piacere di creare insieme. Il percorso si concluderà nel LEGO® Pop-Up Store, che torna a Lucca con tante novità, attivazioni esclusive e gadget dedicati.

IL DIORAMA DI LUCCA: UN’OPERA COLLETTIVA

Cuore pulsante del progetto sarà il Diorama del centro storico di Lucca, ideato dal LEGO® Certified Professional Riccardo Zangelmi, primo e unico in Italia. Un’installazione realizzata con oltre 78.000 mattoncini LEGO, frutto di oltre 560 ore di lavoro tra progettazione e realizzazione, che prenderà vita grazie al contributo di tutti i visitatori: ognuno potrà infatti aggiungere il proprio mattoncino, diventando parte integrante di un’opera collettiva che celebra la creatività della community. Un tributo alla città e al suo pubblico, simbolo del legame tra Lucca e il mondo LEGO, che verrà poi donato alla città al termine della manifestazione.

L’IMPRONTA ARTISTICA DI GIOVANNI TIMPANO

L’esperienza del padiglione LEGO ADVENTURE è arricchita dal contributo di Giovanni Timpano, fumettista e illustratore italiano di fama internazionale, che ha curato le grafiche esterne e la scenografia della sala del Diorama. Il suo stile dinamico e narrativo dialoga con l’universo LEGO, amplificando l’esperienza visiva e celebrando il legame tra gioco e immaginazione.

I PROTAGONISTI DI LEGO® IDEAS

LEGO ADVENTURE sarà anche un’occasione per incontrare alcuni dei protagonisti del programma LEGO® Ideas, la piattaforma che permette ai fan di trasformare le proprie creazioni in veri e propri set ufficiali.Saranno presenti:

Giovedì 30 ottobre | Rob Vangansewinkel , creatore del set Distributore automatico di minifigure; incontrerà i fan in una sessione di firmacopie prevista dalle ore 11:00, all’interno del Pop-up Store.

Sabato 1 novembre | Roberto Ceruti e Jodi Padulano, autori del set Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato; incontreranno i fan in una sessione di firmacopie prevista dalle ore 10:00, all’interno del Pop-up Store.

Domenica 2 novembre | autore ancora da svelare, creatore di un set inedito che farà battere il cuore ai fan degli anni ’80, incontrerà i fan in una sessione di firmacopie dalle ore 11:00 nel Pop-Up Store. Ceruti e Padulano, insieme a Giovanni Timpano, saranno inoltre protagonisti dell’incontro “Storie di Mattoncini”, in programma sabato 1° novembre alle 13:45 presso il palco del padiglione Carducci e in diretta sul canale Twitch LuccaComicsAndGames. Un confronto tra artisti per raccontare il valore del gioco come forma d’arte e di espressione, e per svelare le storie di passione e immaginazione che si celano dietro ogni creazione LEGO.

UNA COMMUNITY CHE NON SI FERMA MAI

Il mattoncino LEGO sarà protagonista non solo nel padiglione ufficiale, ma anche in varie parti della città grazie alle collaborazioni con MediaWorld, Fantasia e con la community degli AFOL (Adult Fans of LEGO), autentici ambasciatori della passione e della creatività che animano l’universo LEGO.

MediaWorld accoglierà il pubblico nel Gaming Village in piazza della Caserma in uno spazio esperienziale che unisce tecnologia e gioco, con un’area di vendita e di engagement dove sarà possibile contribuire alla costruzione di un flower wall ispirato dai set LEGO® Botanicals. A rendere l’esperienza ancora più spettacolare, la presenza di una Ferrari SF-24 in scala 1:1, realizzata ancora una volta da Riccardo Zangelmi. L’attività sarà arricchita dal contest “Let’s Build It”, che metterà in palio esclusivi set e merchandising Ferrari firmati dai piloti, e dall’incontro “Let’s Talk” con Zangelmi, in programma martedì 29 ottobre alle ore 16, moderato da Bryan Box e trasmesso anche in streaming sui canali MediaWorld.

Fantasia sarà invece presente sia nel padiglione Carducci (CAR457) sia a Japan Town (PLF606) con attività di engagement, photo opportunity a tema, cosplayer, set in esposizione e gift collezionabili pensati per coinvolgere fan di ogni età e celebrare l’immaginazione che accomuna l’intera community. Perché l’esperienza LEGO non si esaurisce nel padiglione, ma invade la città in ogni angolo, ovunque ci siano persone disposte a costruire e condividere la propria fantasia.

NON SMETTERE MAI DI GIOCARE

LEGO ADVENTURE è un invito a tornare bambini, a costruire insieme sogni, legami e ricordi.Perché non smettere mai di giocare significa continuare a credere nella forza della creatività, dell’immaginazione e della condivisione, ricordandosi come la vera magia non risieda solo nei mattoncini, ma nelle storie che sappiamo creare insieme.