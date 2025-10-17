Saldi di Halloween WELOCK: offerte limitate dal 16 al 31 ottobre
È online la promozione di Halloween sul sito ufficiale WELOCK: approfitta di sconti immediati, buoni dedicati e spedizione gratuita dai magazzini europei e del Regno Unito. Scopri l’evento qui: Pagina promozione Halloween.
Top offerte in evidenza
Cilindro di serratura intelligente WELOCK Touch41
- Prezzo finale: €126
- Buono: VD63
- Acquista ora
Leggi anche Serratura elettronica sconto smart WELOCK Touch41 con impronta digitale: sicurezza e comodità a portata di mano
Serratura intelligente WELOCK U81
- Prezzo finale: €199
- Buono sconto: VD50
- Acquista ora
Cilindro di serratura intelligente WELOCK ToucA51
- Prezzo finale: €119
- Buono sconto: VD50
- Acquista ora
Vantaggi inclusi
- Periodo di validità: dal 16 al 31 ottobre (UTC)
- Spedizione gratuita su tutti gli ordini, partenza entro 24 ore dai magazzini UE e UK
- Garanzia 2 anni, assistenza clienti a vita, reso gratuito entro 30 giorni
Come ottenere il prezzo finale
- Visita la pagina promozione o la scheda del prodotto.
- Aggiungi al carrello e inserisci il buono indicato.
- Completa l’ordine per assicurarti la spedizione rapida e le condizioni speciali.