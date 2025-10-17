Armor King, “The Dark Supernova” disponibile in TEKKEN 8

Giuseppe Saieva | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
l’iconico personaggio Armor King si unisce oggi al roster di TEKKEN 8. La “Dark Supernova” si riaccende con il ritorno di Armor King nel ring, pronto a consumare la sua vendetta per la caduta di suo fratello.

Alla ricerca di giustizia nel King of Iron Fist Tournament, il destino ha negato la sua vendetta quando il torneo è scomparso sotto il regno di terrore della G Corp.

Armor King è disponibile come parte del Season 2 Character Pass e del Season 2 Character and Stage Pass. È anche disponibile come acquisto individuale.

Armor King è il terzo personaggio del Pass e si unisce ad Anna and Fahkurmam, che sono già stati rilasciati, e sarà seguito da Miary Zo pronta a entrare nel roster dal 5 dicembre.

Per il trailer:

https://youtu.be/JBZ6BBu2HTM