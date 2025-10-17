La stagione 3 di SYNDUALITY Echo of Ada iniziata

SINDUALITY Echo of Ada lancia oggi la sua terza stagione, ENDER BUSTERS. Questa nuova stagione è ricca di modifiche e nuovi contenuti, tra cui una nuova mappa, "East Amasia: Night", oltre a nuovi equipaggiamenti e Magus. La mappa ad alta difficoltà "East Amasia: Night" viene aggiunta al gioco insieme alle nuove missioni per la Stagione 3.Potenti "Butcher Bandits" appariranno su ogni mappa in "East Amasia: Dry Season" e "East Amasia: Rainy Season" man mano che i giocatori avanzano nelle nuove missioni. Inoltre, in base all'avanzamento della missione, i giocatori possono sbloccare la creazione casuale di attrezzature APK e accedere alla collezione di reliquie.L'aggiornamento introduce anche il Drifter Pass della Stagione 3, due nuovi tipi di Magus, "IA-type" ed "Eine-type", e modifiche al bilanciamento delle armi epiche e leggendarie e delle parti del Cradle per migliorare il gameplay.Per il nuovo trailer:https://youtu.be/ePDtDvYa_XgSYNDUALITY Echo of Ada è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

