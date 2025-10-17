QUANTIC DREAM SVELA SPELLCASTERS CHRONICLES, UN GIOCO DI STRATEGIA E AZIONE 3V3 A SQUADRE

Quantic Dream, lo studio pluripremiato dietro Detroit: Become Human™,svela Spellcasters Chronicles, il suo primo titolo multiplayer. Free-to-play e basato sul gioco di squadra, unisce in modo unico azione e strategia invitando i giocatori a scatenare il caos magico in spettacolari battaglie 3v3. Il gioco debutterà con una closed beta su PC ( Steam) entro la fine del 2025.Guarda qui il trailer di reveal:https://youtu.be/sEXC2rMYWTY

“Siamo onorati ed entusiasti di presentare oggi Spellcasters Chronicles ai giocatori, sviluppato nei nostri studi di Parigi e Montréal,” ha dichiarato David Cage, Fondatore e Presidente di Quantic Dream. “Entrare in un nuovo genere con un approccio artistico inedito è stato al tempo stesso una sfida e un’opportunità di crescita, che ci ha permesso di evolvere come team. Ora non vediamo l’ora di continuare a modellare il gioco grazie al feedback dei giocatori e di perfezionare insieme questo percorso.”Questo progetto riflette lo spirito creativo e le ambizioni tecniche che guidano Quantic Dream da quasi trent’anni. Con Spellcasters Chronicles abbiamo cercato di dare vita a una nuova esperienza di gioco che unisce azione e strategia, esplorando al contempo una narrazione guidata dalla community. È stata un’esplorazione di idee coraggiose, un’occasione per ampliare il nostro raggio d’azione nelle esperienze social e multiplayer, e un’avventura condivisa con un nuovo e talentuoso team di esperti all’interno dei nostri studi di Parigi e Montréal, che hanno contribuito a dare vita a questo universo originale e che continuano a sviluppare nuove esperienze, tra cui Star Wars Eclipse™.”

Con la prima closed beta in arrivo entro la fine dell’anno, lo studio è entusiasta di invitare i giocatori a partecipare ai test iniziali, condividere il proprio feedback e contribuire a plasmare l’evoluzione del gioco. Per sostenere questo percorso, i giocatori possono unirsi al server Discord ufficiale di Spellcasters Chronicles, uno spazio dedicato alla community, e registrarsi alla closed beta qui:· https://www.SpellcastersChronicles.com/beta

COMBATTIMENTI EPICI 3V3, FORGIATI CON VISIONE E PASSIONEIn una combinazione unica di azione in terza persona e decisioni strategiche, Spellcasters Chronicles sfida i giocatori a padroneggiare sia il movimento che la magia per dettare il ritmo della battaglia. Ogni match si gioca in 3v3, in uno scontro frenetico da 25 minuti all’interno di arene mistiche di dimensioni epiche e grande verticalità, dove le squadre devono conquistare altari per ottenere territorio e distruggere le Lifestones degli avversari per rivendicare la vittoria.

I giocatori entreranno nello scontro nei panni degli Spellcaster, maghi guidati da archetipi con identità distintive, ruoli definiti e abilità caratteristiche, capaci di evocare orde di creature e lanciare potenti incantesimi. Infusi di magia, gli Spellcaster possono prendere il volo in qualsiasi momento durante la battaglia e librarsi liberamente sopra l’arena per dominare il campo, sbloccando un livello di libertà di movimento raramente visto in questo genere di giochi.

FONDERE TATTICA E CREATIVITÀ ATTRAVERSO IL LIBRO DEGLI INCANTESIMISpellcasters Chronicles si distingue grazie al suo sistema strategico di deck-building. Che i giocatori scelgano un archetipo da supporto, tank o damage dealer, avranno a disposizione una lista di oltre 50 incantesimi ed evocazioni, portando adattamento tattico ed espressione creativa direttamente nell’arena. Inoltre, i giocatori dovranno scegliere una delle evocazioni finali titaniche, i Titani, creature gigantesche e potentissime capaci di ribaltare le sorti della battaglia.Questo ibrido tra design basato sugli archetipi e mazzi personalizzabili rende ogni match di Spellcasters Chronicles una battaglia strategica che premia la sperimentazione e la sinergia di squadra.

PORTARE L’ESPERIENZA NARRATIVA DI QUANTIC DREAM IN UN NUOVO GENEREOltre al suo cuore competitivo, il gioco introdurrà un approccio unico al modo in cui le storie possono prendere forma all’interno delle esperienze multiplayer. Questo aspetto di community-narrative verrà presentato nei prossimi mesi.“Spellcasters Chronicles è nato come un esperimento creativo, un’opportunità per incanalare la nostra passione per lo storytelling in un mondo condiviso e vivo”, afferma Grégorie Diaconu, Game Director di Spellcasters Chronicles presso Quantic Dream. “Pur essendo molto diverso dai nostri titoli precedenti, si basa su ciò che ci ha sempre guidato: dare ai giocatori il potere di plasmare storie — questa volta in maniera collettiva.Dopo anni di sviluppo, non vediamo l’ora di condividere finalmente il mondo di Spellcasters Chronicles con i giocatori. Stiamo avviando la fase di closed beta con il nostro core loop focalizzato sulle battaglie in arena e introdurremo la community narrative e altri elementi del nostro macro loop nei prossimi mesi. Questo è solo l’inizio del viaggio, e siamo ansiosi di ascoltare, imparare e crescere insieme alla community. Il vostro feedback sarà prezioso per plasmare e perfezionare l’esperienza, assicurando che il gioco evolva in qualcosa di davvero speciale, costruito mano nella mano con chi lo gioca.”I fan potranno scoprire di più domani, 17 ottobre, durante un gameplay deep dive speciale e una presentazione del team dal vivo dal palco LAN del TwitchCon di San Diego, trasmessi in tutto il mondo sul canale ufficiale Twitch LAN dalle 11:30 alle 18:30 (PDT).

Partecipanti e spettatori avranno la possibilità di vedere in anteprima il gameplay direttamente dal caos magico del campo di battaglia, insieme a dettagli esclusivi e alla possibilità di ottenere una chiave per la closed beta.Il programma includerà diversi momenti salienti, tra cui:

Gameplay Deep Dive – Showcase approfondito delle meccaniche principali di Spellcasters Chronicles.Presentazione del Team – Approfondimenti dei developer sulla visione e l’approccio creativo del gioco.Q&A con i Developer – Sessione esclusiva con il team creativo che risponderà alle domande della community e del pubblico live.Showmatch – Partite competitive dal vivo con giocatori e content creator.

Cosplay Reveal – Presentazione speciale del nostro cosplayer ufficiale.