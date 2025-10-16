La nuova edizione e il pacchetto DLC standalone, degni del titolo di G.O.A.T., includono nuove superstar giocabili come “Doctor of Thuganomics” John Cena, Brock Lesnar, Ron Cena e tanti altri contenuti inediti.

2K e Visual Concepts hanno lanciato oggi la WWE 2K25 Farewell Tour Edition e il Farewell Tour Edition Pack per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam e Nintendo Switch™. Tributo all’incomparabile John Cena, la cui carriera in WWE si concluderà a dicembre 2025, il Farewell Tour Edition Pack include numerose nuove superstar giocabili e contenuti aggiuntivi che celebrano sia il capitolo finale sia le indimenticabili fasi iniziali dell’epica carriera sul ring del 17 volte campione del mondo.

Nel Farewell Tour Edition Pack sono presenti quattro superstar giocabili. Due nuove versioni di John Cena includono la versione WrestleMania 41 e la versione retrò Dr. of Thuganomics, il personaggio che per primo ha consacrato Cena come superstar destinata alla grandezza.

Uno dei rivali più tenaci e potenti di Cena nel corso della sua carriera, Brock Lesnar, torna nella saga WWE 2K con un look aggiornato, con cappello da cowboy e capelli lunghi.

Debuttando per la prima volta nella saga WWE 2K, il personaggio Ron Cena di R-Truth, come apparso in Saturday Night’s Main Event che, in omaggio al suo “eroe d’infanzia”, indossa la classica maglietta rossa e il cappellino da baseball, con una mossa ispirata a Cena.

Il pacchetto include inoltre cinque magliette a tema Farewell Tour.

I contenuti di WWE 2K25 Farewell Tour Edition sono disponibili in tre pacchetti:

WWE 2K25 Farewell Tour Edition che include sia il Farewell Tour Edition Pack sia la WWE 2K25 Bloodline Edition:

Include il Farewell Tour Edition Pack;

Include il Bloodline Edition Bonus Pack che comprende le carte personaggio Mattel Elite Series 114 Jey Uso e Mattel Elite “Grandi Successi” Roman Reigns, oltre a superstar giocabili. Questo pacchetto include diversi oggetti cosmetici per The Island: la felpa con cappuccio “La famiglia prima di tutto”, la maglietta OTC, la canottiera Yeet e gli occhiali da sole Yeet, disponibili solo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2;

Include il Pacchetto WrestleMania 41, con l’arena WrestleMania 41 e tre superstar giocabili: Cody Rhodes, Jey Uso e la nuova superstar giocabile Aleister Black, disponibile subito per chi ha acquistato la Bloodline Edition o il Pacchetto WrestleMania 41;

Ringside Pass (Season Pass per tutti e cinque i pacchetti DLC post-lancio più il Superstar Mega Boost);

Pacchetto The Rock Nation of Domination, che include una carta persona Rock Nation of Domination e una superstar giocabile;

Il pacchetto bonus Edizione Deadman, con le carte personaggio Mattel Elite “Grandi Successi” Undertaker e Original Undertaker (‘90), superstar giocabili, un oggetto utilizzabile Urn, l’oggetto cosmetico Undertaker ‘95 Mask per The Island, e il manager Brother Love;

Il Pacchetto Wyatt Sicks, pacchetto bonus con cinque superstar giocabili: Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy e Erick Rowan, più oggetti cosmetici Uncle Howdy e Nikki Cross Mask per The Island, disponibili solo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2;

187.500 VC (215.000 VC solo con la Steam Edition, in sostituzione degli oggetti cosmetici di The Island).

WWE 2K25 Farewell Tour Bundle che include:

Il Pacchetto Farewell Tour Edition;

L’Edizione Standard di WWE 2K25;

32.500 VC (82.500 VC solo con la Steam Edition, in sostituzione degli oggetti cosmetici di The Island).

WWE 2K25 Farewell Tour Edition Pack che include:

Superstar giocabili: Brock Lesnar, Ron Cena, WrestleMania 41 John Cena e Dr. of Thuganomics John Cena;

Cinque magliette John Cena Farewell Tour;