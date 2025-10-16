Topps X Labubu: Fanatics lancia le trading card THE MONSTERS

Il mondo dell’arte e del collezionismo si incontrano in un progetto unico: Fanatics Collectibles presenta la prima Topps X THE MONSTERS / LABUBU Trading Card, un’esclusiva collaborazione che segna l’ingresso ufficiale di Labubu – il celebre personaggio nato dalla fantasia dell’artista Kasing Lung – nell’universo delle Topps Chrome.

Nel decimo anniversario di The Monsters, la collezione “2025 Topps The Monsters Chrome 10th Anniversary” celebra una delle icone contemporanee più amate al mondo, dando vita a un connubio perfetto tra creatività, immaginazione e spirito collezionistico. Le nuove carte catturano l’essenza surreale e giocosa del mondo di Labubu, portando su card l’arte e l’energia di un personaggio che ha conquistato fan in ogni angolo del pianeta. Ogni confezione include un pacchetto con cinque carte Chrome, di cui quattro Base e una Parallel, disponibili in varianti speciali come Speckle Refractors, 10th Anniversary Logofractors, Artist Facsimiles e versioni numerate a colori. Completano la collezione gli autografi estremamente limitati, con soli 22 esemplari per soggetto, pensati per i collezionisti più appassionati e attenti ai dettagli.

A partire dal 20 ottobre, il prodotto sarà disponibile in preordine su Topps.com, dando ai fan di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi in anteprima un esclusivo pezzo di questa straordinaria collaborazione.

Un debutto che si inserisce in un contesto di grande fermento per il settore: secondo i dati di Circana, leader mondiale nelle ricerche di mercato, il collezionismo si conferma oggi un vero e proprio fenomeno culturale. Nei primi sei mesi del 2025, i prodotti collezionabili hanno registrato una crescita del 45%, arrivando a rappresentare il 15% del fatturato complessivo del mercato dei giocattoli in Italia.Con Topps X THE MONSTERS / LABUBU, l’universo del collezionismo entra in una nuova dimensione, dove arte, emozione e creatività si fondono per dare vita a un’esperienza unica, destinata a conquistare collezionisti e amanti della pop culture di ogni età.