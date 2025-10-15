NBA 2K26 Stagione 2

Inizia il tuo viaggio verso la grandezza con nuove ricompense mentre prende il via la nuova stagione NBA

L’inizio della stagione NBA segna una nuova opportunità per i giocatori di migliorare il proprio gioco, esplorare una nuova location del Parco e sbloccare eleganti ricompense in stile Halloween insieme a una colonna sonora completamente nuova.

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 2 di NBA® 2K26 sarà disponibile a partire da venerdì 17 ottobre, portando con sé una nuova ondata di ricompense, contenuti e sfide in La mia CARRIERA, MyTEAM e The W.

Con l’inizio della stagione NBA 2025–2026, la corsa al Trofeo Larry O’Brien è ufficialmente cominciata. Riflettendo lo stesso spirito competitivo, la Stagione 2 di NBA 2K26 sfida i giocatori ad affinare le proprie abilità, scalare le classifiche e dominare il campo per tutta la stagione, seguendo le orme delle stelle di copertina di NBA 2K26: Shai Gilgeous-Alexander, Angel Reese e Carmelo Anthony.

Gli ultimi aggiornamenti e le ricompense includono:

La mia CARRIERA: In La mia CARRIERA, i giocatori possono calcare i riflettori di un’arena NBA e lasciare il proprio segno. Questa stagione offre ricompense tra cui: l’auto Low Rider al livello 18, la mascotte dei Denver Nuggets ‘Rocky’ al livello 19, il Max +2 Badge Perk ai livelli 30 e 35, la maglia retro di Gilgeous-Alexander al livello 37 e altro ancora.

In occasione dell’inizio della stagione NBA, i giocatori possono anche partecipare all’evento Wear & Earn lunedì 20 ottobre, guadagnando un bonus 2XREP indossando la loro maglia NBA preferita in giro per La Città.

Il Parco: Il Parco raggiunge nuove altezze questa stagione, trasferendosi dalla sua location tradizionale alla splendida City Heights con un campo sui tetti. I giocatori possono unirsi agli amici in questa nuova location pensata per schiacciate spettacolari.

MyTEAM: La Stagione 2 arricchisce MyTEAM con nuove carte NBA e WNBA da collezionare e da utilizzare nelle competizioni. Questa stagione offre nuove ricompense, tra cui: la carta evo Shaedon Sharpe 85 OVR, Goran Dragic Ametista, Joe Johnson Diamante, Courtney Vandersloot Diamante Rosa, e, per i giocatori che raggiungeranno il livello 40, la Chris Bosh Diamante Rosa (Miami Heat).

I giocatori potranno infine guadagnare carte Game Changer, MTP e un pacchetto premium 90+ OVR mentre avanzano nella conquista delle ricompense stagionali.

The W Online: Dopo un’altra emozionante stagione WNBA, The W Online continua a offrire ricompense settimanali e stagionali per i giocatori. Le ricompense settimanali includono oggetti a tema horror, come il Cappello da Strega e i manicotti di Halloween, mentre le nuove ricompense

stagionali comprendono bundle di abbigliamento, VC, carte giocatore WNBA e MyTEAM, e molto altro.

Stagione 2 Pro Pass e Hall of Fame Pass : Potenzia le tue ricompense con il Pro Pass Stagione 2 e il Pass Hall of Fame, che offrono 40 livelli aggiuntivi di contenuti sbloccabili in NBA 2K26, sia automatici che premium. Celebra la stagione di Halloween con nuovi oggetti cosmetici inquietanti e accelera la tua progressione con VC, Skill Boost e ricompense MyTEAM. Tra le ricompense automatiche ci sono i Court Vision Glowing Eyes, la Mind Game Glow Mask, Diamond J.R. Smith e il Pass Pack Stagione 2. Le ricompense premium includono il Digital Charge Cape, i Glow Tatted Body Mod, il Platinum Grillz e molto altro.

Colonna sonora Greatest Hits: La Stagione 2 debutta con la collezione Greatest Hits che celebra le tracce iconiche della ricca storia del franchise NBA 2K. Selezionata dal team musicale di 2K, questa playlist nostalgica ma piena di energia offre i migliori brani per giocare a basket, combinando hit leggendarie con l'energia necessaria a preparare i giocatori ad affrontare la competizione.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 2 di NBA 2K26, consulta l’ultimo Courtside Report. NBA 2K26 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.