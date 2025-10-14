Nexoya Attribution: Risolvere il Dilemma del Marketing

Nexoya lancia "Attribution": Rivoluzione AI per l'Attribuzione Marketing Senza Cookie

Nexoya trasforma radicalmente l'attribuzione dei risultati delle campagne di digital marketing introducendo la funzionalità "Attribution" nella sua piattaforma SaaS. Questa innovazione supera le limitazioni delle analisi tradizionali basate su cookie e pixel, consentendo a professionisti e aziende di pianificare e ottimizzare con maggiore precisione gli investimenti pubblicitari sui diversi canali. Tra i primi successi, Generali Austria ha registrato un notevole aumento del 18,8% dei lead online in soli tre mesi grazie a questa soluzione.

Valutare l'efficacia e l'attribuzione del successo delle campagne pubblicitarie è sempre più difficile. Le crescenti restrizioni sui cookie, dovute a vincoli tecnici e normativi sulla privacy, privano i team marketing di dati fondamentali. Inoltre, la contraddittorietà dei risultati forniti da diverse piattaforme (Meta, TikTok, Google, strumenti multi-touch) rende i modelli di attribuzione tradizionali sempre meno affidabili per prendere decisioni strategiche e per un'allocazione del budget marketing efficiente.

Per superare queste sfide, Nexoya Ltd, tech company svizzera leader nelle soluzioni di performance marketing guidate dall'AI, presenta "Attribution". Questa nuova funzionalità della piattaforma SaaS utilizza l'intelligenza artificiale e si basa su un avanzato modello di regressione. Analizzando dati storici in serie temporale e le variazioni settimanali di budget, il sistema è in grado di ricostruire statisticamente l'impatto reale su oltre 40 canali, senza ricorrere a cookie o pixel, garantendo maggiore compliance e trasparenza.

Integrata nella sezione di previsione e allocazione AI-driven del budget della piattaforma, "Attribution" fornisce insight concreti e in tempo reale. Ogni settimana, i clienti Nexoya ricevono suggerimenti di budget e obiettivi per tutte le campagne e su tutti i canali di marketing, attuabili immediatamente con un solo click.

L'efficacia della nuova funzionalità è già confermata. Generali Austria, tra i primi ad adottare la soluzione Nexoya, ha documentato un incremento del 18,8% dei lead online, validando l'approccio innovativo all'attribuzione statistica.

Romina Knaus, Digital Media Manager di Generali Austria, ha sottolineato: "Con Nexoya e il loro innovativo metodo di attribuzione, siamo riusciti a generare il 18,8% di lead online in più. Le loro analisi basate sui dati eliminano l'incertezza e migliorano le nostre performance. Riconosciamo Nexoya come un partner affidabile, capace di innovazione continua".

Diana Capitta, Italy Country Lead di Nexoya, ha commentato: "Molti esperti di marketing non sono soddisfatti delle proprie metriche di attribuzione (il 61%, secondo MMA Global, 2024). Con 'Attribution', presentato di recente al DMEXCO con Generali Austria, Nexoya offre alle aziende italiane uno strumento all'avanguardia e trasparente. Migliorando l'analisi dei dati e ottimizzando le allocazioni di budget, la nostra soluzione semplifica il lavoro dei CMO, potenziando la crescita e la competitività".

Marco Hochstrasser, Co-Founder e CEO di Nexoya, ha aggiunto: "Non stiamo lanciando un altro strumento, ma un vero cambio di paradigma nel marketing digitale. Per la prima volta, l'attribuzione statistica si combina con mini-esperimenti settimanali che ottimizzano budget e offerte su più di 40 piattaforme. I team marketing ottengono un 'co-pilota' che apprende, agisce in tempo reale e massimizza l'impatto degli investimenti. Crediamo che questa innovazione trasformerà il mercato dell'AI marketing".

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Attribution: https://www.nexoya.com/it/attribution/

Per ulteriori informazioni su Nexoya: https://www.nexoya.com/it/