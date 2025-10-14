Pop! Yourself - disponibile

Funko, brand di riferimento nel mondo della pop culture, annuncia oggi il lancio ufficiale di Pop! Yourself in tutta Europa, il modo più divertente e originale per creare e ordinare online la propria figura Funko Pop! personalizzata. Disponibile in esclusiva su Funko.com a partire dal 14 ottobre.

Con Pop! Yourself, i celebri Funko Pop! raggiungono un nuovo livello di personalizzazione. Gli utenti possono creare la propria versione Pop!, o quella di una persona cara, scegliendo tra un’ampia gamma di opzioni: acconciature, occhiali, tonalità della pelle, outfit e accessori per riflettere stile, personalità e interessi unici.

Le figure personalizzate Pop! Yourself possono essere ordinate in formato singolo o in confezione da due, con la possibilità di includere anche versioni baby. Un’idea regalo perfetta per celebrare i momenti più importanti (e anche i più piccoli!) della vita: compleanni, lauree, matrimoni, vacanze e molto altro.

“Siamo entusiasti di portare Pop! Yourself anche in Europa,” ha dichiarato Jen Hann, General Manager – Pop! Yourself. “Con Pop! Yourself, ognuno può diventare protagonista della propria storia. Grazie alla personalizzazione e a una vasta scelta di accessori, questo progetto celebra l’unicità delle persone ed è il regalo perfetto per ogni occasione speciale.”

Funko ha, inoltre, in programma una serie di collaborazioni esclusive con licensor che amplieranno ulteriormente le opzioni di personalizzazione nel corso del 2026, offrendo nuovi accessori e personaggi, per la felicità dei collezionisti e appassionati di cultura pop.

Per scoprire Pop! Yourself basta andare sul sito Funko.com.