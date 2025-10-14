Sacrifice: il nuovo inno dei Worlds 2025

Riot Games ha pubblicato Sacrifice, il nuovo inno ufficiale dei Worlds 2025, realizzato in collaborazione con la superstar internazionale G.E.M., per celebrare i 15 anni del Campionato Mondiale di League of Legends.

Il brano e il video rendono omaggio alla dedizione, alla passione e ai sacrifici che accompagnano ogni percorso verso la vittoria.

I Mondiali si terranno a partire da domani (14 ottobre) e fino al 9 novembre e saranno trasmessi in diretta su lolesports.com.

Ascolta il nuovo inno dei Mondiali 2025: https://league.ffm.to/ sacrifice

“Sacrifice”, l’inno ufficiale dei Worlds 2025, presenta la voce di G.E.M. ed è stato scritto da Alex Seaver dei Mako e Sebastien Najand, con testi e produzione a cura di Alex Seaver.

La produzione aggiuntiva è firmata da Jayson DeZuzio, mentre Tony Maserati ha curato il mix e Mike Bozzi il mastering presso i Bernie Grundman Studios.

Il brano è stato prodotto da Riot Games Music.