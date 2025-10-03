La squadra di sviluppo di The Sims ha pubblicato The Sims 4 All'Avventura Expansion Pack, disponibile oggi tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Create la gita che il vostro Sim ha sempre sognato con The Sims 4 All'Avventura Expansion Pack. Nello scenario avventuroso di Gibbi Point, i Sims possono fare un po' di moto in un centro fitness, trovare serenità in una vacanza rilassante e riscoprire il proprio lato infantile al campo Gibbi Gibbi.

Fate nuove amicizie (reali e immaginarie), esplorate una baia bioluminescente a Jellyfish Junction, tenetevi in forma con le bici da spinning e i pesi liberi, oppure scoprite nuove passioni con abilità come il kayak, il papercraft, l'entomologia, i tuffi e il tiro con l'arco. All'Avventura a ogni angolo!