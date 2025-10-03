VALORANT Champions 2025: la finalissima mondiale al cinema. Anteprima speciale del nuovo contenuto dello sparatutto nel RPC di NapoliI biglietti sono già acquistabili sul sito di The Space Cinema

La finale mondiale del VALORANT Champions 2025 sbarca in Italia sul grande schermo e dal vivo. Questa stagione epica del VALORANT Champions Tour 2025 volge verso la finalissima, dopo che le migliori squadre delle quattro leghe internazionali si sono sfidate per contendersi uno dei 16 posti disponibili al Champions di Parigi. Le due finaliste emergeranno dalle finali dell'Upper e del Lower Bracket, rispettivamente il 3 e il 4 ottobre, e infine tutto si deciderà il 5 ottobre in un’ultima, attesissima partita che decreterà il nuovo campione del mondo di VALORANT.I fan italiani avranno la possibilità di vivere l’evento in diretta insieme ad altri appassionati, grazie ai Cinema Watch Party ufficiali (qui per acquistare i biglietti) che si terranno presso The Space Cinema di Roma Parco de’ Medici e The Space Cinema di Milano Vimercate. Una cornice inedita per un’esperienza collettiva che porta l’adrenalina dell’esport direttamente sul grande schermo.Per chi si trova a Napoli, invece, domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 15:00, il Riot Play Club ospitato presso il Bowling Oltremare, darà vita a un appuntamento gratuito e aperto a tutti i fan, con gadget ufficiali in regalo. Da lunedì 6 ottobre sarà inoltre possibile testare sempre nel RPC napoletano l’anteprima esclusiva del nuovo contenuto di VALORANT. Un’occasione unica per vivere la finale mondiale e, allo stesso tempo, scoprire in anticipo le novità in arrivo sullo sparatutto tattico 5v5.I Riot Play Club, la community dal vivo dei fan RiotIl progetto dei Riot Play Club rappresenta l’occasione per i fan dei titoli Riot Games di incontrarsi dal vivo con regolarità e divertirsi insieme ad altri giocatori. Nati nel 2023 da un’idea del Community Manager Italia, Antonio Cardillo, i Riot Play Club rappresentano un luogo di aggregazione dedicato a tutti gli appassionati, indipendentemente dal livello di abilità o dal titolo Riot preferito.

“Il Riot Play Club è nato in Italia ed è un motivo di orgoglio vederlo crescere così tanto da essere diventato un modello anche per altri Paesi - ricorda Cardillo -. L’evento di Napoli rappresenta alla perfezione lo spirito del progetto: non solo la possibilità di vivere insieme la finale mondiale di VALORANT, ma anche quella di scoprire in anteprima contenuti esclusivi e celebrare la passione della community dal vivo. La nostra missione è continuare a creare momenti autentici di aggregazione, in cui i giocatori possano incontrarsi, stringere amicizie e sentirsi parte di qualcosa di più grande.”All’interno dei club affiliati è possibile giocare, conoscere le ultime novità targate Riot Games, fare amicizia con altri membri della community, formare un team e ricevere skin e premi esclusivi. Gli eventi sono aperti a chiunque giochi a un titolo Riot (da League of Legends a VALORANT, passando per TFT, Wild Rift e Legends of Runeterra). Per partecipare è necessario possedere un Riot ID valido e non avere restrizioni sul proprio account.