Xbox Game Pass si rinnova
Xbox ha annunciato tre nuovi piani Xbox Game Pass potenziati, pensati per offrire maggiore flessibilità, scelta e valore a tutti i giocatori, in ogni tipologia di abbonamento.
Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scegliere tra tre nuovi piani: Essential, Premium e Ultimate.
Ogni piano include librerie di giochi ampliate (anche per PC), cloud gaming illimitato, vantaggi in-game (inclusi i titoli Riot Games) e una versione rinnovata dell’esperienza Rewards with Xbox.
Per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate arriva il più importante aggiornamento di sempre: un numero ancora maggiore di titoli disponibili al day one, l’inclusione per la prima volta di Fortnite Crew e Ubisoft+ Classics, streaming cloud gaming potenziato fino a 1440p e molte altre novità.
Contestualmente, Xbox Cloud Gaming esce ufficialmente dalla fase “Beta”, offrendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva. Gli abbonati Ultimate potranno beneficiare in esclusiva della massima qualità di streaming e di tempi di attesa ridotti.
Con questi aggiornamenti, il piano Ultimate è ora disponibile a 26,99 €/mese, riflettendo il catalogo ampliato, i nuovi vantaggi con partner e l’esperienza di cloud gaming migliorata.
Gli abbonati Standard passeranno automaticamente al piano Premium, mantenendo il prezzo di 12,99 €, con oltre 200 giochi e accesso ai nuovi titoli pubblicati da Xbox entro un anno dal lancio.
Gli abbonati Core passeranno al piano Essential, mantenendo il prezzo di 8,99 € mese, con una libreria curata di oltre 50 titoli, multiplayer online e cloud gaming per chi vuole iniziare subito a giocare.
Maggiori dettagli su ciascun piano e sui contenuti inclusi sono disponibili nel post dedicato su Xbox Wire.
Prezzi, giochi e funzionalità potrebbero richiedere un po’ di tempo per essere visibili, ma inizieranno a essere disponibili nelle varie regioni a partire da oggi.