Tineco: Must Fashion Week + Offerte Prime Day

Quest’anno l’autunno si apre con una ventata di stile e innovazione: Tineco, già protagonista della Milano Fashion Week, porta una selezione dei suoi prodotti più innovativi direttamente dalle passerelle alle case di chi ama vivere con eleganza ogni momento della giornata, anche quello delle pulizie. In occasione del Prime Day Fall 2025, il 7 ottobre, alcuni prodotti Tineco che hanno conquistato i riflettori del mondo della moda saranno disponibili su Amazon a condizioni esclusive, per trasformare la routine domestica in un’esperienza glamour.

Tecnologia, design e performance: la shopping guide di Tineco per il Prime Day

Che si tratti di rivoluzionare la pulizia dei pavimenti, igienizzare tappeti o semplificare la gestione della casa, Tineco offre soluzioni all’avanguardia pensate per ogni esigenza.

Il design ultra-sottile dell’aspirapolvere lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist, ad esempio, permette di raggiungere anche gli spazi più difficili. Oltre alle sue eccezionali prestazioni di pulizia, S9 Artist è progettato con un’estetica raffinata che valorizza ogni ambiente domestico, diventando più di un semplice elemento funzionale e trasformandosi in un vero complemento d’arredo, capace di integrarsi perfettamente negli interni delle case moderne.

La linea FLOOR ONE S7 offre invece diverse interpretazioni per la pulizia smart. La lavapavimenti a vapore e aspirapolvere FLOOR ONE S7 Stretch Steam è l’alleata ideale per chi desidera una casa sempre igienizzata. La Tecnologia HyperSteam che riscalda il vapore fino a 160°C si unisce al design 180° a posizione piatta, perfetto per raggiungere anche gli angoli più nascosti, mentre il sistema di auto-pulizia FlashDry permette di affrontare ogni superficie con sicurezza e rapidità. Una soluzione all’avanguardia anche in ottica di sostenibilità è la lavapavimenti e aspirapolvere senza fili FLOOR ONE S7 Stretch Ultra che, grazie alla tecnologia Tineco MHCBS, garantisce un lavaggio continuo con acqua pulita e un riciclo efficiente dell’acqua sporca con un flusso costante di 450 volte al minuto.

Nelle case più grandi non può mancare l’aspirapolvere senza fili PURE ONE S70, dotato di un sistema di filtrazione a 6 stadi, dell’innovativa spazzola 3D Sense Pro e di una batteria che dura fino a 95 minuti.

Per chi, invece, vuole prendersi cura di tappeti e moquette, la lavatappeti CARPET ONE Cruiser rappresenta la soluzione ideale. Grazie a tre velocità regolabili, al sistema di asciugatura rapida a 75°C e alla funzione di autopulizia assicura tappeti freschi, igienizzati e subito pronti all’uso.

Fai spazio nel carrello per i must-have di questo autunno

Il Prime Day Fall 2025 è l’occasione perfetta per portare nella tua casa, o in quella dei tuoi amici che amano stile e innovazione, i prodotti Tineco, approfittando di offerte esclusive su Amazon. Scegli tra le proposte quella che meglio si adatta alle tue esigenze e lasciati ispirare dalla qualità che ha già conquistato le passerelle. Con Tineco, la pulizia quotidiana diventa un gesto di eleganza e personalità.

