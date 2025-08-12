Campionati Mondiali Pokémon 2025: la finale al cinema

CAMPIONATI MONDIALI POKÉMON 2025: L'evento arriva al cinema con un cast d'eccezione

L'attesa è finita: i Campionati Mondiali Pokémon 2025 sono pronti a infiammare l'Anaheim Convention Center in California, dal 15 al 17 agosto. Per la prima volta, l'epica finale approda sul grande schermo con un evento in streaming in tempo reale, moderato da Francesco “Cydonia” Cilurzo e trasmesso in diretta sul canale Twitch Cydonia_Chiara. L'evento permetterà a tutti gli appassionati di seguire le sfide più avvincenti di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con un commento tecnico in italiano.

Un montepremi da 2 milioni e un cambio epocale nel sistema di qualificazione

Dopo il successo a Yokohama, la prestigiosa finale si sposta per la prima volta ad Anaheim, con un montepremi totale di $2.000.000. La competizione coinvolgerà non solo i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch, ma anche il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Pokémon GO e Pokémon UNITE. Quest'anno, la qualificazione non è più legata ai Championship Points, ma è riservata ai migliori giocatori delle classifiche regionali, rendendo l'evento ancora più esclusivo.

La leggenda italiana in campo: i nomi da seguire

Dopo l'incredibile vittoria del 2024 a Honolulu, l'Italia si presenta con una squadra d'eccezione. Tra i 75 qualificati europei, spiccano i nomi di Luca Ceribelli, attuale Campione del Mondo, e di Marco Silva, vincitore dei Campionati Internazionali Latinoamericani. In totale, oltre 25 Allenatori italiani sono pronti a sfidare i migliori del mondo con l'obiettivo di riportare il titolo in patria e tenere viva la leggenda azzurra.

Celebra l'evento con la community: streaming e watch party dal vivo

Per non perdere nemmeno un minuto di azione, l'intera competizione sarà trasmessa in diretta sul canale Twitch di Cydonia_Chiara. Inoltre, per celebrare l'evento con la community, saranno organizzati diversi watch party ufficiali. A Milano, il Cinema Notorious di Sesto San Giovanni ospiterà la trasmissione in diretta, mentre a Roma, il The Building Hotel sarà la location dedicata agli Allenatori della Capitale per il gran finale di domenica 17 agosto.