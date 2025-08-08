KONAMI e Arsenal - partnership pluriennale

KONAMI e Arsenal rinnovano la partnership: Ødegaard nuovo Club Ambassador

KONAMI e Arsenal Football Club annunciano ufficialmente l’estensione della partnership che prosegue da oltre otto anni. KONAMI si conferma ancora una volta Official Football Video Gaming Partner della squadra londinese, rafforzando una collaborazione strategica all’interno del mondo del gaming calcistico.

eFootball™ celebra Ødegaard con contenuti esclusivi

Per celebrare il rinnovo e la nomina di Martin Ødegaard come nuovo Club Ambassador, KONAMI offrirà ai giocatori di eFootball™ contenuti esclusivi. Dal 7 al 13 agosto, sarà possibile ottenere gratuitamente un Avatar dedicato e una carta Highlight di Ødegaard, direttamente all’interno del gioco.

L’Arsenal resta protagonista su eFootball

I fan potranno continuare a giocare con l’Arsenal come club ufficiale in eFootball, utilizzando le maglie autentiche e lo storico Emirates Stadium. Questa presenza rafforza il legame tra il gioco e il club, offrendo un’esperienza fedele e coinvolgente.

Diritti esclusivi e utilizzo del brand Arsenal

Il rinnovo della partnership conferisce a KONAMI l’accesso continuo a diversi diritti commerciali legati all’Arsenal. Questi includono l’utilizzo dell’immagine dei giocatori, del marchio e degli asset ufficiali del club all’interno della serie eFootball.

Dichiarazioni ufficiali da KONAMI e Arsenal

Shinji Namekawa, Presidente europeo di Konami Digital Entertainment B.V., ha commentato:

"Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con un club così iconico. L’Arsenal rappresenta l’eccellenza dentro e fuori dal campo. Il nostro obiettivo è continuare a far evolvere e migliorare eFootball™, e questa collaborazione ne è la prova concreta."

Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal, ha aggiunto:

"Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership con KONAMI. Questo rinnovo segna un nuovo capitolo. La longevità della collaborazione dimostra i nostri valori condivisi: innovazione e progresso. L’Arsenal continuerà a essere parte centrale del gioco anche negli anni a venire."

Arsenal protagonista nell’eFootball Championship

Fin dal 2022, l’Arsenal ha avuto un ruolo di primo piano nell’eFootball Championship, partecipando con attivazioni esclusive sia nel gioco che nella realtà. I tifosi hanno potuto vivere esperienze immersive, eventi speciali all’Emirates Stadium e contenuti personalizzati pensati per la community di eFootball.