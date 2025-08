Tastiera da gioco meccanica ATMOS

Speedlink presenta la tastiera da gaming meccanica ATMOS RGB Rainbow 60%, che porta l'esperienza di gioco a un nuovo livello. Dotata di tasti meccanici e di un design compatto, questa tastiera è un must per i gamer più esigenti.

La tastiera presenta dimensioni compatte (60%) e i precisi "Brown Switch" garantiscono una risposta rapida. Gli switch vantano una durata fino a 50 milioni di battute.

Grazie a Win-Key-Lock, è possibile evitare interruzioni indesiderate dovute alla pressione accidentale dei tasti. La funzione N-Key Rollover garantisce che ogni pressione venga registrata, essenziale per input rapidi e senza errori. Queste funzioni sono completate da opzioni di controllo estese tramite il tasto FN, incluso l'accesso a funzioni multimediali aggiuntive.

Per creare un'atmosfera di gioco unica, l'illuminazione RGB configurabile offre numerosi effetti luminosi, la cui velocità e luminosità possono essere regolate individualmente e, se lo si desidera, disattivate completamente.

Con una robusta piastra in acciaio come base e piedini antiscivolo, la tastiera ATMOS RGB offre la massima stabilità e affidabilità. Il cavo staccabile (da USB-A a USB-C) garantisce la massima mobilità. La porta USB-C direttamente sulla tastiera consente un collegamento semplice e rapido a una fonte di alimentazione (USB-A).

La struttura studiata e le caratteristiche versatili rendono la tastiera da gioco ATMOS RGB una scelta eccellente per i giocatori che non scendono a compromessi in termini di prestazioni e design.

Disponibilità: La tastiera meccanica da gaming ATMOS RGB Rainbow è ora disponibile al prezzo consigliato di € 29,99.

Dati tecnici SL-670015-BK: