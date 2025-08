VALORANT lancia la collezione estiva

Le classiche pistole ad acqua dell’estate reinventate con un giusto mix di nostalgia e avanguardia nella collezione estiva di VALORANT: lo sparatutto tattico 5vs5 di Riot Games presenta SplashX, un prodotto dei creatori di BlastX, Playzilla.

Luminosa, giocosa e piena di carattere, questa collezione vuole rievocare il divertimento estivo dell'infanzia: i giorni in piscina, le battaglie con l'acqua e la spensieratezza.

Le armi sono ispirate alle pistole ad acqua con serbatoi traslucidi che ne mostrano l'acqua presente all'interno, così come le animazioni e gli effetti sonori personalizzati si ricollegano al tema delle pistole ad acqua. Tra le novità anche l’arma da mischia guantoni da boxe pieni d’acqua e un Effetto finale/Stendardo uccisione in pieno spirito estivo: la vittima è travolta dai gavettoni e poi viene assorbita da un gavettone gigante che esplode. Il gavettone gigante è interattivo e può essere colpito per farlo esplodere in anticipo. Tra gli accessori della collezione anche un Flex: SharkX, lo squalo che azzanna.

Armi:

Vandal

Operator

Guanti (arma da mischia doppia)

Informazioni bundle:

Prezzo bundle: 6700 VP

Armi (mini-bundle)

Vandal

Operator

Guanti (arma da mischia)

Ornamenti

1 Flex (SharkX)

1 carta

1 accessorio arma

1 spray