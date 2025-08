ASUS - nuove prestazioni con la scheda madre Pro WS WRX90E-SAGE SE

La motherboard per workstation firmata ASUS fa registrare con i nuovi AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX record con 46 benchmark

PUNTI CHIAVE

Ottenuti 8 record mondiali, 31 primi posti a livello globale e sette primi posti per categoria

Innovativo sistema di alimentazione, modalità LN2 e diverse funzionalità avanzate rendono la Pro WS WRX90E-SAGE SE la scelta ideale per chi punta ai record

Supporto per memorie ECC R-DIMM a 8 canali e stabilità di livello professionale ne fanno la scheda madre perfetta per creator, ingegneri e ricercatori

ASUS annuncia che la scheda madre per workstation Pro WS WRX90E-SAGE SE ha stabilito 46 nuovi record di prestazioni con i più recenti processori AMD Ryzen Threadripper PRO, dal PRO 9965WX al top di gamma PRO 9995WX. Un risultato che definisce un nuovo standard per le workstation ad alte prestazioni e conferma questa scheda madre come la piattaforma definitiva per professionisti e overclocker desiderosi di spingere al massimo la potenza della CPU.

I risultati da primato sono stati ottenuti grazie al lavoro degli overclocker professionisti CENS, SEBY, bl4ckdot, Paul7347 e jiacheng_liu.

Ryzen Threadripper PRO 9995WX, con 96 core, 192 thread e boost clock fino a 5,4 GHz, è il nuovo riferimento assoluto tra le CPU ad alte prestazioni. Gli overclocker CENS e SEBY hanno portato questo chip ai suoi limiti, sfruttando al massimo il potenziale della Pro WS WRX90E-SAGE SE. Tra i tanti record, spicca il punteggio nel benchmark HWBOT 265 in 4K, dove SEBY ha superato del 20% il suo stesso record mondiale precedente, ottenuto anch’esso con questa scheda madre.

Il segreto del successo della Pro WS WRX90E-SAGE SE è racchiuso in un sistema di alimentazione particolarmente avanzato, con un VRM composto da (16 x 2) + 3 + 3 + 3 fasi di alimentazione, pronto a soddisfare le richieste delle CPU più esigenti. Generosi dissipatori in alluminio estruso controllano le temperature di MOSFET e choke, mentre due ventole integrate assicurano un flusso d’aria costante nelle zone critiche della scheda.

Questa scheda madre mette a disposizione un set completo di strumenti pensati per gli overclocker più esigenti. Il connettore W_PUMP+ garantisce l’amperaggio necessario per gestire impianti di raffreddamento a liquido completamente personalizzati, mentre il jumper LN2 consente l’avvio del sistema in condizioni critiche, come quelle dell’overclocking subzero. Per monitorare con precisione i parametri fondamentali durante le sessioni di overclock, sono presenti sette punti di misurazione Probelt, che permettono di verificare le tensioni in tempo reale. Infine, i pratici pulsanti ReTry e Safe Boot facilitano le fasi di test e sperimentazione, rendendo più semplice recuperare il sistema in caso di instabilità o configurazioni estreme.

La Pro WS WRX90E-SAGE SE si dimostra ideale anche per i carichi di lavoro più esigenti in termini di memoria, grazie al supporto di otto slot R-DIMM ECC configurabili in architettura a 8 canali. La presenza del supporto ECC garantisce un’elevata integrità dei dati e una maggiore affidabilità del sistema, anche quando si lavora con configurazioni spinte o ottimizzazioni avanzate. In particolare, la combinazione tra moduli ECC e profili EXPO permette di ottenere un equilibrio eccellente tra prestazioni elevate e stabilità operativa.Il carattere premium della scheda si riflette anche nella dotazione di slot di espansione, opzioni di storage e connettività, pensate per soddisfare le esigenze dei professionisti più evoluti.

Per rispondere alle esigenze di un pubblico ancora più vasto, ASUS amplia la sua gamma di schede madri con socket AMD sTR5 introducendo anche la Pro WS TRX50-SAGE WiFi A nella sua lineup di motherboard AMD per questo socket, una soluzione più compatta ma altrettanto solida, pensata per creator, progettisti e tecnici alla ricerca di prestazioni di alto livello in dimensioni ridotte.