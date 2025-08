MULTIGIOCATORE DI BATTLEFIELD 6 E ALTRO ANCORA

Durante un evento di presentazione globale del multigiocatore, EA e Battlefield Studios hanno svelato Battlefield 6™, l'esperienza suprema di guerra totale. In arrivo il 10 ottobre, Battlefield 6 è disponibile su console PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

Durante questo evento imperdibile, Battlefield Studios ha fornito un'anteprima delle modalità multigiocatore nuove e di ritorno, nonché un allettante primo sguardo all'esaltante campagna in singolo e all'evoluzione di Battlefield Portal.

BATTLEFIELD 6 - TRAILER DI GIOCO UFFICIALE DEL MULTIGIOCATORE

- https://www.youtube.com/watch?v=9eX1Cn1Tj0c -

L'anno è il 2027. Il mondo è sull'orlo del caos. Dopo lo scioccante assassinio di una personalità di spicco, i principali paesi europei hanno lasciato la NATO, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati fanno i conti con le conseguenze. Un'enorme compagnia militare privata che non teme di superare il limite, ricca di fondi e tecnologie all'avanguardia, cerca di riempire il vuoto di potere. Questo esercito è PAX ARMATA. Ciò che resta della NATO è allo sbaraglio, ferito e malconcio. Questo è il mondo di Battlefield 6.

Battlefield 6 offre una serie di nuove funzionalità, tra cui il nuovo sistema di combattimento Kinesthetic, che migliora i movimenti e gli scontri a fuoco. Questo conferisce ai giocatori un livello di mobilità senza precedenti, offrendo nuove opzioni tattiche, come Trascina e rianima, per salvare i compagni di team dopo averli allontanati dai pericoli, e appoggiare le armi ai muri per ridurre il rinculo.

L'iconico sistema delle classi torna ancora più in forma che mai, con Assalto, Ricognitore, Supporto e Geniere che consentono ai giocatori di definire il proprio ruolo sul campo di battaglia. I quattro ruoli sono stati migliorati e progettati per contribuire alla vittoria del proprio team, ognuno con gadget, armi distintive e addestramento dedicato. Torna anche la distruzione, migliorata per offrire un livello di libertà senza precedenti permettendo ai giocatori di trasformare la zona di combattimento per creare nuovi percorsi, accerchiare i nemici e dominare la battaglia.

Battlefield 6 uscirà con un solido pacchetto di modalità e mappe multigiocatore che porteranno il conflitto in giro per il mondo, dall'Egitto a Gibilterra fino alle strade di New York. Ogni mappa offre diverse zone di combattimento, realizzate a mano e pensate appositamente per adattarsi a specifiche modalità, per garantire che ogni battaglia sia progettata per soddisfare l'esperienza del giocatore e offrire una varietà di opzioni di gioco. Le modalità più apprezzate dalla community fanno il proprio ritorno in Battlefield 6, inclusi alcuni grandi classici come Conquista, Sfondamento e Corsa. I giocatori troveranno anche una serie di modalità intense e adrenaliniche che rappresentano le colonne portanti degli sparatutto in prima persona, come Deathmatch a team, Deathmatch a squadre, Dominio e Dominio della collina. Inoltre, ci sarà anche una modalità tutta nuova chiamata Escalation, in cui due team si contenderanno dei punti di controllo strategici.

"Quando abbiamo iniziato a creare il futuro di Battlefield, sapevamo che dovevamo centrare l'obiettivo di rispettare i pilastri fondamentali, tanto apprezzati dalla community, su cui si fondava la serie da oltre 20 anni", commenta Byron Beede, Senior Vice President e General Manager di Battlefield. "Siamo tornati al nostro parco dei divertimenti a tema guerra totale con quattro team di sviluppo di prim'ordine al lavoro sul gioco sotto un'unica bandiera, quella di Battlefield Studios. Criterion, DICE, Motive e Ripple Effect si sono impegnati anima e corpo in questo nuovo capitolo di Battlefield, e siamo emozionati di aver mostrato oggi un'anteprima del gioco. Non vediamo l'ora che possiate giocare all'Open Beta il prossimo weekend."

Battlefield 6 è in arrivo anche con una versione tutta nuova e migliorata di Portal, il set di strumenti creativi che permettono di ridefinire le regole della guerra. La modalità Portal non è mai stata così potente e semplice da usare, e fornisce ai giocatori nuovi strumenti per creare contenuti completamente unici che prendono il nome di "esperienze community". Dopo l'uscita, continueremo nella nostra iniziativa ambiziosa di aggiungere nuove modalità, mappe, armi e altre caratteristiche al gioco su base regolare.

"Ho lavorato su molti titoli nel corso degli anni, e posso dire con certezza che Battlefield 6 è qualcosa di speciale", ha dichiarato Vince Zampella, Executive Vice President. "Non vediamo l'ora di mostrare gli altri intensi combattimenti tattici e le battaglie epiche di Battlefield 6 nei mesi a venire, in vista della sua uscita prevista per il 10 ottobre."

L'Open Beta di Battlefield più grande di sempre si terrà per due weekend, quello del 9-10 agosto e quello del 14-17 agosto. Gli appassionati avranno la possibilità di partecipare all'Open Beta in anticipo di due giorni, il 7 agosto, guardando alcuni dei loro streamer preferiti giocare al gioco. La Beta permette ai giocatori di provare diverse modalità e mappe del multigiocatore, disponibili su tutte le piattaforme interessate.