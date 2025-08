ONCE UPON A KATAMARI

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi un nuovo capitolo, il primo in 14 anni, nel colorato franchise di Katamari; Once Upon A KATAMARI vedrà i giocatori rotolare attraverso il tempo dal 24 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam e Nintendo Switch.Il potente Re del Cosmo colpì di nuovo e distrusse la Terra e le stelle per sbaglio. Tocca di nuovo al Principe usare il suo katamari, raccogliendo tutte le cose piccole, grandi, selvagge e meravigliose per ricreare il cielo stellato, questa volta però in tutte le epoche! In questa nuova e salutare avventura, i giocatori viaggeranno nel tempo facendo rotolare i loro katamari nel Far West, nell'antico Egitto, nell'era giurassica e in molti altri luoghi e tempi, guidati dallo stile artistico caratteristico del gioco, dalla narrazione umoristica e dal gameplay facile da imparare.Per rendere le cose più emozionanti in questo nuovo titolo, il Principe può ora raccogliere potenziamenti! Un razzo spingerà il katamari a nuove velocità, mentre il magnete attirerà l'oggetto circostante, il principe potrà persino fermare il tempo con il timer per un breve periodo. Localizzare questi oggetti in ogni livello aiuterà a far rotolare il più grande katamari entro il tempo limite.Per il trailer:https://youtu.be/ehTjhFle1SsAnche nuovi cugini si uniranno alla storia e i giocatori potranno personalizzare uno qualsiasi dei 68 cugini e il Principe, per ottenere uno stile unico. Questo sarà particolarmente utile quando ci si unirà a KatamariBall, la modalità battaglia per 4 giocatori in cui i giocatori faranno rotolare il loro katamari e lo scambieranno con punti entro il tempo limite. Vince il giocatore con il punteggio più alto! KatamariBall può essere giocato online con gli amici o offline contro il computer. Per questo titolo è stato creato anche un intero nuovo universo di canzoni. Rotolare a ritmo di musica è una classica esperienza Katamari che piacerà ai fan del franchise e ai nuovi arrivati.Once Upon A KATAMARI sarà disponibile dal 24 ottobre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam e Nintendo Switch.