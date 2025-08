La Finale Globale delle WSOW torna il 1° ottobre

La Finale Globale delle Call of Duty: World Series of Warzone torna il 1° ottobre. I migliori 150 giocatori di Call of Duty: Warzone™ del mondo si riuniranno negli Stati Uniti, dove avranno un solo giorno per dimostrare di essere degni di essere incoronati Campioni Globali, sfidandosi sulla mappa di Verdansk.

50 team provenienti da tutto il mondo, qualificatisi da Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e America Latina, si sfideranno in un torneo in stile "battle royale". Ogni squadra è composta da tre giocatori che competeranno per una fetta del montepremi di 1 milione di dollari.

Tra i partecipanti italiani troviamo il Team_Savyultras90, composto da SAVYULTRAS90, KIBEYZ e JEZUZJRR. Anche WAARTEX parteciperà alla competizione.