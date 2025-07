EA e Respawn hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer che mostra tutto il divertimento wild in arrivo nella prossima stagione di Apex Legends,Showdown. Vi presentiamo Jolly, un’esperienza del tutto nuova e permanente in Apex Legends, pensata per un gameplay più rapido, potenziamenti semplificati, bottini esplosivi, rimonte last-minute e grandi eventi di conquista!

Date un’occhiata all’azione adrenalinica nel nuovissimo gameplay trailer, disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=7ulf7dDNMzk

Apex Legends: Showdown alza il livello del divertimento con aggiornamenti importanti, tra cui:

Nuova Modalità Permanente: Jolly Jolly è pensata per sparare di più e saccheggiare di meno. Meno fatica, più stile. I giocatori possono schierare in squadra fino a tre copie della stessa Leggenda in una versione rivisitata del Canyon dei Re, ora ricca di cannoni gravitazionali, zipline e altri gadget. Avete sbagliato un atterraggio rischioso? Le seconde chance danno ai giocatori la possibilità di ribaltare le sorti della partita.

Aggiornamenti importanti su Caustic e Bangalore Caustic ottiene una nuova abilità di Ricerca sul Campo e un gas ancora più letale, che infligge più danni e presenta effetti visivi migliorati, trasformando i punti strozzatura in… veri e propri punti di soffocamento. Il fumogeno di Bangalore riceve un potenziamento offensivo: ora può sfondare le porte ed essere potenziato con una carica EMP che stordisce i nemici e distrugge le trappole.

Armi Elite: RE-45 Direttamente dall’arsenale privato di Ballistic, la RE-45 è stata progettata con precisione per sparare raffiche da 3 colpi direttamente in faccia a qualsiasi avversario.

Aggiornamenti competitivi per la modalità Classificata: Alle squadre viene ora assegnata una Zona di Atterraggio POI, eliminando il ruolo di Jumpmaster per creare aperture più equilibrate e competitive, ma lasciando ai giocatori un certo controllo sul punto di atterraggio. La posizione del bottino e dei beacon è stata aggiornata per garantire un campo di gioco più bilanciato in tutte le zone di atterraggio. I nuovi livelli in Classificata mostrano agli avversari con chi hanno veramente a che fare. Questi oggetti cosmetici in-game riflettono il livello attuale Classificata del giocatore, visibile, che cambia colore in base alla propria posizione in graduatoria.

E-District di giorno: Questa mappa ha subito un restyling completo in pieno giorno: un nuovo skybox illumina l’ambiente e rende migliora la visibilità — l’ideale per uno scontro all’ultimo sangue a mezzogiorno.

E molto, molto altro ancora!

Apex Legends: Showdown sarà disponibile dal 5 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

