Videoclip di “Perfect Stranger” di FKA twigs in Simlish

Fa scintille il nuovo videoclip di “Perfect Stranger”, interpretato dall’artista candidata ai Grammy e ai Brit Awards, FKA twigs , in Simlish… in versione Sim, ora disponibile!Il mondo di Innigreen, parte dell’espansione The Sims 4 Natura Incantata , si trasforma in un turbine di incanto mentre la versione Sim di FKA twigs attraversa la città nei panni della matchmaker locale, unendo cinque coppie — alcune prevedibili, altre decisamente improbabili — durante le sue avventure… e magari incontrando persino Madre Natura e Spruce Almighty in persona.

Guardate il videoclip ufficiale di “Perfect Stranger” su YouTube

(https://youtu.be/v4OXLEuJpCw)

per scoprire come si sviluppa la loro storia. I giocatori possono inoltre scaricare oggi stesso la versione Sim di FKA twigs dalla Gallery di The Sims 4.