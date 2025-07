TRAILER DI BATTLEFIELD 6

EA e Battlefield Studios hanno pubblicato il trailer di presentazione di Battlefield 6™, che offre un'esclusiva anteprima dell'esperienza di guerra totale suprema.

Il trailer ci fa conoscere la Pax Armata, una compagnia militare privata finanziata da ex stati NATO che minaccia di trascinare il mondo in un conflitto globale. Questo delinea il contesto di ciò che i giocatori possono aspettarsi sul campo di battaglia, sia in modalità multigiocatore sia con il ritorno della campagna per giocatore singolo.In Battlefield 6, torna l'incredibile mix di combattimenti viscerali, epiche battaglie e libertà di gioco. Sfonda i muri e demolisci gli edifici per ottenere un vantaggio tattico, o lanciati per i cieli in duelli aerei da brivido. Partecipa a una guerra di carri armati, caccia e combattimento su vasta scala, ma ricorda: l'arma più letale è la tua squadra.Guarda il trailer di presentazione di Battlefield 6

- https://www.youtube.com/watch?v=RL9F9XE-tes - Non dovrai aspettare a lungo per saperne di più su Battlefield 6.Giovedì 31 luglio alle 20:30 CEST, si terrà un imperdibile evento di presentazione del multigiocatore in diretta con gli sviluppatori di Battlefield Studios. È il momento più importante della storia di Battlefield, perciò assicurati di seguirlo! Questa epica presentazione alzerà il sipario sulle tanto attese funzionalità multigiocatore di Battlefield 6 e dimostrerà perché questo è il titolo più ambizioso nella storia della serie, con una presentazione esplosiva di alcune delle mappe mozzafiato in cui i giocatori combatteranno, la serie di modalità nuove e ricorrenti e molto altro ancora.Dopo questa trasmissione, i tuoi creatori di contenuti preferiti di FPS condivideranno anche le prime prove di gameplay in streaming di Battlefield 6, rivelando un accesso senza precedenti al gioco, con talent che si uniranno da eventi in diretta di tutto il mondo, da Los Angeles, Berlino, Parigi e Londra, a cui farà seguito un evento che si terrà a Hong Kong il 2 agosto.

L'evento sarà disponibile in streaming su YouTube e Twitch , e sarà accessibile durante e dopo l'evento per almeno 12 mesi su ea.com/news.