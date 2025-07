SVELATI I DETTAGLI DI POKÉMON Z-A, POKÉMON CHAMPIONS

Oggi, The Pokémon Company ha presentato uno speciale Pokémon Presents in diretta online per i fan di tutto il mondo, con varie novità e rivelazioni in arrivo nel franchise di fama globale. Gli annunci includono nuovi dettagli di due giochi in arrivo, Leggende Pokémon: ZA e Pokémon Champions, il lancio di Pokémon Friends, un teaser di Racconti Pokémon - Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu (la tanto attesa collaborazione tra The Pokémon Company International e Aardman) e non solo.

Leggende Pokémon: ZASono state rivelate nuove informazioni su Leggende Pokémon: ZA, in arrivo il 16 ottobre 2025 su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.

Esplorare LuminopoliDi giorno, gli Allenatori potranno esplorare la città e trovare Pokémon nelle zone selvagge, dove potrebbero anche incontrare dei Pokémon selvatici molto forti conosciuti come Pokémon alfa: sono più grossi del normale, hanno occhi che brillano di rosso e sono particolarmente difficili da sconfiggere e da catturare.

Di notte, i giocatori possono partecipare alla Royale ZA e cercare di scalare la classifica; più salgono di rango, più gli avversari saranno forti. Uno degli Allenatori che si troveranno a dover affrontare in una lotta per la promozione è Corvin, il capo di un'organizzazione che opera a Luminopoli chiamata Clan Ruggine.

I giocatori faranno incontri di ogni tipo, a Luminopoli. Matière è una Detective che chiederà aiuto nel rintracciare Pokémon o ritrovare oggetti smarriti e, a volte, avrà bisogno di qualcuno che partecipi alle lotte Pokémon al suo fianco. Gli Allenatori potranno anche dare una mano a Martynia, la direttrice sostituta del Laboratorio Pokémon, che analizza le abitudini dei Pokémon e le ragioni dietro all'aumento dei loro numeri. In cambio dell'aiuto, riceveranno MT e altre ricompense.

Il Team MZUna volta arrivati a Luminopoli, i giocatori verranno invitati da Ryon o Villy ad entrare a far parte del Team MZ, un gruppo che si impegna a mantenere la pace nella città di Luminopoli. Oltre a Ryon o Villy, i membri del Team MZ includono Virgil, uno stilista in erba accompagnato da uno Scraggy, e Cerril, che vuole diventare una ballerina professionista e lotta insieme a uno Staryu.

La megaevoluzione feroxUno strano fenomeno sta prendendo piede a Luminopoli: alcuni Pokémon selvatici hanno iniziato a megaevolversi da soli e a scatenare scompiglio. La Q-asar Inc., l'azienda dietro allo sviluppo di Luminopoli, incaricherà i giocatori e il resto del Team MZ di indagare su questi strani avvenimenti. Insieme, dovranno affrontare e calmare una varietà di Pokémon megaevoluti ferox, e se ci riusciranno otterranno delle Megapietre come ricompensa.

Un Pokémon megaevoluto scoperto di recenteMegaDragonite è un Pokémon megaevoluto scoperto da poco. Ha caratteristiche che ricordano Dragonair, come le ali sulla testa e una perla sulla coda, e può volare più veloce e più lontano che mai.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Leggende Pokémon: ZA.

Svelati nuovi dettagli di Pokémon Champions, in arrivo nel 2026In Pokémon Champions, i giocatori potranno ingaggiare Pokémon per aggiungerli alla propria squadra e poi lottare con altri Allenatori. Sarà possibile utilizzare l'ingaggio di prova per aggiungere Pokémon alla squadra solo per un certo periodo di tempo e mandarli subito in campo per sperimentare strategie. L'ingaggio standard permetterà di usare i Punti Vittoria (PV), ottenuti dalle Lotte Competitive e in altri modi, per aggiungere Pokémon alla squadra in maniera definitiva. I giocatori potranno anche usare i PV per allenare i Pokémon nel modo che preferiscono, ad esempio modificandone le statistiche o le abilità.

In Pokémon Champions ci saranno tre modalità di lotta, tutte e tre disponibili nel formato di Lotta in Singolo e in quello di Lotta in Doppio.

Lotte Competitive: per mettersi alla prova contro Allenatori di Pokémon di tutto il mondo. I giocatori verranno divisi in classi in base al loro livello di abilità.Lotte Amichevoli: per mettere alla prova la propria squadra contro Allenatori di tutto il mondo senza preoccuparsi troppo del risultato.Lotte Private: per lottare contro amici o membri della famiglia in una stanza creata nel gioco.

L'uscita di Pokémon Champions è prevista per il 2026 su console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch e su dispositivi iOS e Android. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Pokémon Champions.

Teaser di Racconti Pokémon - Le disavventure di Sirfetch'd e PichuPokémon e Aardman stanno collaborando a una nuova serie animata in stop motion, in arrivo nel 2027, che offrirà un modo unico di vedere il mondo dei Pokémon, con la personalità, la comicità e la tecnica firmate Aardman. Un teaser dell'attesissima serie è disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale.

Pokémon Friends, un nuovo gioco pieno di rompicapo disponibile oggiPokémon Friends è un gioco in cui gli Allenatori possono divertirsi a sbrogliare i propri pensieri risolvendo rompicapo ispirati al fantastico mondo dei Pokémon, ed è disponibile da oggi su console Nintendo Switch (compatibile anche con Nintendo Switch 2) e su dispositivi iOS e Android. I giocatori risolvono i rompicapo per ottenere dei gomitoli, che poi inseriscono nel Peluche-o-matic per creare peluche di Pokémon nel gioco. Gli abitanti di Think Town, amanti dei peluche, chiederanno aiuto tramite le missioni amici, e i giocatori potranno dar loro una mano regalandogli dei peluche. Sarà anche possibile disporli nelle proprie stanze dei peluche, in cui si potranno anche modificare le decorazioni e gli scenari per personalizzare ogni stanza e renderla davvero unica.

Sviluppato in collaborazione con Wonderfy Inc., Pokémon Friends offre più di 1.200 rompicapo ideati allo scopo di rendere divertente la concentrazione. I giocatori possono anche completare missioni amici, controllare i propri progressi quotidiani grazie ai timbri sul calendario e collezionare fino a 150 peluche diversi. È possibile creare fino a cinque file di salvataggio, per permettere a tutti i membri della famiglia di giocare e divertirsi insieme ogni giorno. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Pokémon Friends.

Arrivano nuove carte del GCC Pokémon con l'espansione MegaevoluzioneIn attesa dell'arrivo dell'espansione Megaevoluzione del celebre GCC Pokémon il 26 settembre 2025, The Pokémon Company ha svelato alcune delle nuove carte che i giocatori potranno trovare e collezionare: Mega Lucario-ex, Mega Kangaskhan-ex e Mega Gardevoir-ex. In più, è stato mostrato come alcune carte dell'espansione Megaevoluzione che raffigurano Bulbasaur, Ivysaur e Mega Venusaur-ex formano un'immagine più grande se posizionate una dopo l'altra.

Carte promozionali e premi per i partecipanti ai Campionati Mondiali Pokémon 2025Allenatori di tutto il mondo si affronteranno in vari giochi Pokémon ai Campionati Mondiali Pokémon 2025 di Anaheim, California, dal 15 al 17 agosto. Dopo la presentazione della carta promozionale di Pikachu, ora anche l'illustrazione della carta promozionale Resort Paradiso (in regalo per i concorrenti dei Mondiali fino a esaurimento scorte) è stata mostrata durante questo Pokémon Presents. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dei Campionati Mondiali Pokémon 2025.

Sono inoltre stati annunciati aggiornamenti e novità per altri titoli Pokémon, come Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix e la serie La concierge Pokémon. I fan possono scoprire tutte le ultime notizie guardando il Pokémon Presents per intero sul canale YouTube Pokémon ufficiale.