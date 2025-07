Nicktoons & The Dice of Destiny uscirà il 30 settembre

NICKTOONS & THE DICE OF DESTINY presenta il trailer con i nuovi eroi e svela il gameplay inedito

Nickelodeon e GameMill Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di Nicktoons & The Dice of Destiny, l’epico action RPG in uscita il 30 settembre su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Il video mostra tutti gli eroi Nicktoons in azione, oltre a un inedito sguardo sul gameplay ARPG in tempo reale, dove fantasia e divertimento si mescolando con i personaggi più amati dell’universo Nickelodeon!

Gameplay Trailer: YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=_OoFnruUZm8 -

Parti per un viaggio nelle ambientazioni fantasy ispirate al mondo Nickelodeon e unisciti nella grande avventura ispirata ai giochi di ruolo da tavolo con Nicktoons & The Dice of Destiny! Affronta nemici di ogni tipo con un sistema di combattimento ARPG dinamico e frenetico: colpisci, schiva, lancia incantesimi e pianifica la tua strategia per raggiungere la vittoria.

Potenzia le armi e sblocca nuove abilità in modalità giocatore singolo o in co-op locale fino a 4 giocatori. Scegli il tuo eroe da un roster leggendario di personaggi dell’universo Nickelodeon, tra cui: SpongeBob, Sandy Cheeks, Leonardo delle Tartarughe Ninja, Katara di Avatar – La leggenda di Aang, Timmy di Due Fantagenitori e molti altri che verranno svelati!

Nicktoons & The Dice of Destiny sarà disponibile dal 30 settembre su Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam.