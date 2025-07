Elgato lancia la nuova scheda di acquisizione 4K S

Elgato, leader globale nella tecnologia per i creatori di contenuti e sussidiaria di CORSAIR® (NASDAQ: CRSR), ha presentato oggi Game Capture 4K S, una soluzione di acquisizione esterna progettata appositamente per offrire a tutti funzionalità di condivisione del gameplay di altissimo livello. Successore della scheda di acquisizione più venduta di Elgato, HD60 X, 4K S continua la tradizione dell'azienda di consentire ai creatori di contenuti di trasformare il loro gameplay in contenuti di alta qualità per Twitch, YouTube, TikTok o qualsiasi altra piattaforma preferiscano.

Prestazioni che superano i limiti Con l'acquisizione cinematografica 4K60, il passthrough a latenza zero e un ritardo di anteprima software quasi nullo, 4K S offre le prestazioni in tempo reale richieste dai gamer di oggi. Anche i titoli più intensi vengono riprodotti senza lag su un display da gaming dedicato, mentre le anteprime di acquisizione in-app rispondono con una latenza di soli 30 millisecondi su configurazioni compatibili, un tempo sufficientemente fluido per la maggior parte dei flussi di lavoro a schermo singolo.

Progettato per la prossima generazione Al passo con le console più recenti, tra cui quelle di Sony e Microsoft, 4K S supporta l'acquisizione dalla nuova console Switch 2 di Nintendo, offrendo ai giocatori un percorso plug-and-play di alta qualità per registrare o trasmettere in streaming gameplay cinematografici in 4K60 mentre la console portatile è inserita nella dock. 4K S prosegue inoltre l'impegno di Elgato per la compatibilità con iPadOS, consentendo ai creatori di acquisire direttamente sui modelli di iPad dotati di porta USB-C.

Dall'alta fedeltà agli elevati frame rate Per i giocatori attratti dalla narrazione cinematografica, dall'esplorazione di mondi aperti e da scene incredibilmente dettagliate, il 4K S cattura ogni pixel con la straordinaria qualità 4K60, preservando fotogrammi e texture con una nitidezza impeccabile. Per coloro che richiedono la velocità e la precisione competitive necessarie per titoli come Valorant o Call of Duty, il 4K S supporta anche formati di acquisizione ad alto frame rate come 1440p120 e 1080p240. Questo permette ai giocatori di giocare al massimo della fedeltà visiva durante l'acquisizione senza perdite di dettaglio o prestazioni. Il passthrough a latenza zero mantiene il gameplay immediatamente reattivo sul display principale, mentre un'anteprima quasi in tempo reale è sufficientemente veloce da consentire alla maggior parte delle persone di giocare, il che è ideale per le configurazioni in cui un secondo schermo non è un'opzione.

Specifiche professionali in un formato compatto Nonostante le dimensioni compatte, 4K S vanta funzionalità di livello professionale come il passthrough HDR10 fino a 4K60, con acquisizione HDR10 supportata fino a 1080p60 su Windows, supporto VRR per un gameplay ultra fluido e ingresso audio analogico per la chat di gruppo nativa. Grazie alla connessione USB-C, funziona perfettamente su Windows 11, macOS 13 e iPadOS 18, senza bisogno di driver. La conformità UVC garantisce la compatibilità con OBS Studio, Streamlabs, Zoom, TikTok Live Studio e altre importanti app di trasmissione.

Software di acquisizione completamente nuovo Insieme a 4K S verrà lanciato anche Elgato Studio, la nuovissima applicazione di acquisizione dell'azienda che sostituirà 4KCU nei prossimi mesi. Progettata per semplificare il processo di registrazione, l'app rileva 4K S all'istante e offre una latenza di anteprima estremamente bassa, un carico di sistema minimo durante la registrazione e funzionalità essenziali come uno strumento di snapshot per catturare momenti memorabili da condividere sui social media o come miniature video. I creatori possono regolare le impostazioni di 4K S e sperimentare le funzionalità beta direttamente nel software, sia che stiano iniziando a produrre contenuti su larga scala.

Oltre un decennio di primati creativi "Quando abbiamo creato la prima scheda di acquisizione video specificamente per i gamer nel 2012, non abbiamo semplicemente lanciato un prodotto, ma abbiamo dato il via a un movimento", ha affermato Julian Fest, General Manager di Elgato. "Dai video Let's Play di YouTube agli streaming di Twitch e alle trasmissioni di eSport, Elgato ha supportato la rivoluzione dei creatori fin dal primo giorno. Ora, con 4K S, stiamo definendo un nuovo standard per l'acquisizione videoludica: più accessibile, più preciso e più potente che mai."

4K S rafforza l'impegno di Elgato nei confronti dei creatori con una soluzione che privilegia prestazioni, affidabilità e flussi di lavoro realistici. In un mercato affollato da soluzioni appariscenti, l'azienda continua a concentrarsi su ciò che conta di più, offrendo ai creatori strumenti potenti e affidabili.

Disponibilità, garanzia e prezzi Elgato Game Capture 4K S è ora disponibile a 159,99 USD sul webstore Elgato. È coperto da una garanzia di due anni e dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico CORSAIR in tutto il mondo.

