Recensione Epomaker Galaxy68

La Epomaker Galaxy68 è una tastiera meccanica compatta al 65% pensata per chi cerca un’esperienza di scrittura e gioco avanzata in un formato portatile. Unisce estetica premium, ampia personalizzazione e prestazioni solide grazie a una costruzione curata nei dettagli e alla compatibilità con software avanzati come VIA e QMK.

Materiali e Design

Il primo impatto è decisamente positivo: la scocca in alluminio verniciato a polvere dona un aspetto elegante e professionale, oltre a una notevole solidità. Il peso di 1.25 kg, pur non rendendola leggerissima da trasportare, contribuisce a una sensazione di stabilità sul piano di lavoro. Le keycaps in PBT double-shot offrono una buona resistenza all’usura e un tocco piacevole. Il design è arricchito da effetti RGB personalizzabili, luci laterali e un logo retroilluminato che aggiungono carattere alla tastiera senza risultare pacchiani. Il knob metallico è un’aggiunta funzionale e piacevole da usare.

Hardware e Prestazioni

La Galaxy68 si distingue per la struttura gasket-mounted abbinata a ben cinque strati di materiali fonoassorbenti. Il risultato è una digitazione morbida, silenziosa e "cremosa", anche grazie agli switch lineari prelubrificati e agli stabilizzatori ben calibrati. La tastiera supporta la modalità cablata, Bluetooth e 2.4GHz, garantendo grande flessibilità d’uso. La batteria da 6000mAh offre un’autonomia eccellente: fino a 500 ore senza retroilluminazione e circa 27 ore con luci al massimo. Ottimo anche il polling rate a 1000Hz in modalità cablata o 2.4GHz, che la rende adatta anche a sessioni di gaming competitivo.

Leggi anche Recensione Epomaker Carbon 60

Uso Quotidiano

Nell’uso quotidiano, la Galaxy68 si comporta in modo impeccabile. La digitazione è confortevole, precisa e silenziosa. Le dimensioni compatte permettono di liberare spazio sulla scrivania, ma mantengono i tasti essenziali per la produttività. La possibilità di personalizzare completamente il layout tramite VIA/QMK è un grande punto a favore per utenti esperti. Compatibile con Windows, macOS, Linux e persino Android e Xbox, si adatta a qualsiasi ecosistema. L’unico limite può essere il layout ANSI US per chi preferisce ISO, ma è un aspetto comune a molte tastiere custom.

Conclusioni

La Epomaker Galaxy68 è una tastiera pensata con cura per offrire un’esperienza premium a un prezzo competitivo. Il mix di materiali di qualità, prestazioni elevate e ampia personalizzazione la rendono una scelta eccellente sia per il lavoro che per il gaming. Non è la più leggera da portare in giro, ma ripaga con robustezza e versatilità.

Voto finale: 9/10

https://epomaker.com/products/epomaker-galaxy68

Pro:

Costruzione solida in alluminio

Ottima qualità dei keycaps e degli switch

Supporto VIA/QMK per personalizzazione avanzata

RGB completo e ben gestito

Tripla connettività con lunga durata della batteria

Digitazione fluida e silenziosa

Contro: