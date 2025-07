POKÉMON SLEEP FESTEGGIA IL 2° ANNIVERSARIO

Si avvicina il secondo anniversario di Pokémon Sleep , l'app divertente che monitora il sonno, disponibile su iOS e Android e già scaricata oltre 20 milioni di volte dal suo lancio nel 2023. Per celebrare l’occasione, stanno per arrivare eventi speciali nel gioco e alcuni dei Pokémon di Hoenn più amati dai fan. Festeggiamenti per il secondo anniversario

Evento in vista del 2° anniversario : da lunedì 7 luglio a lunedì 14 luglio 202 5, ci saranno più probabilità di incontrare Sprigatito , Fuecoco e Quaxly , le stelle dell'evento "Festa 1° anniversario" dell'anno scorso, durante la ricerca sul sonno. I giocatori troveranno anche dei bonus nel gioco. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Pokémon Sleep o controlla la sezione "Novità" del gioco.

Festa 2° anniversario : questo evento sarà disponibile nel gioco da lunedì 14 luglio a lunedì 28 luglio 2025 . In questo periodo saranno disponibili ancora più bonus e Treecko , Torchic e Mudkip , i primi compagni d'avventura di Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro , appariranno in Pokémon Sleep per la prima volta a partire dalle 15:00 di lunedì 14 luglio !

Per l'occasione, è disponibile anche un nuovo video sul canale YouTube Pokémon ufficiale .

